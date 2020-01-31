Визионер и художник проводит апсайкл-ликбез и призывает всех перерабатывать креативно (собственным примером!).
Покрас Лампас: «Старую вещь нужно не выбрасывать, а придумывать ей новые функции»
Твоя последняя коллаборация с ДЛТ построена вокруг творческой переработки старого денима и создания из него абсолютно новых вещей. Но давай разберемся, с чего вся эта история началась и как ты занялся апсайклингом?
Это пришло из образа жизни, а не от того, что я где-то что-то прочел или услышал. В художественном процессе так всегда устроено: ресурсов мало и нужно уметь правильно подстраиваться. Грубо говоря, если у меня краской пачкалась одежда, я ее все равно продолжал носить, потому что в функционале своем она не теряла, но при этом продолжала мне нравиться. Когда мы ходили рисовать зимой, то выворачивали наизнанку куртки — краска из баллончика пылит при работе и оставляет повсюду такие мелкие, похожие на пыль пятнышки.
А когда апсайклинг превратился для тебя в более осознанную историю?
Года с семнадцатого, наверное. Я тогда делал первые кастомы, начинал расписывать вещи, изучать винтажный рынок, смотрел, как дизайнеры по-новому работают над архивными коллекциями. И хотя мне нравится переработка тем, что объект можно разобрать до основания и изобрести заново, я не всегда могу ей пользоваться. Зато апсайклинг с его возможностью добавлять новые смыслы старым предметам мне всегда был близок.
Вот ты услышал впервые о таком явлении, захотел попробовать сам, но вообще не понимаешь, что это такое и с чего начинать. Как быть?
Суть в том, что апсайкл меняет ценность и функциональность вещи через новый художественный путь. Наверное, это вопрос понимания объектов, которые нас окружают. Мне все это близко с точки зрения истории искусств и того, как мы перешли от эпохи модерна в постмодерн, а теперь постепенно вкатываемся в метамодерн.
Сейчас все стало еще сложнее.
Именно так, потому что основная задача постмодернизма состояла в том, чтобы переосмыслить саму суть вещей. Недавний перформанс Маурицио Каттелана, когда он приклеил скотчем банан и сказал, что это арт-объект — это по сути очередная вариация на тему Марселя Дюшана, который в 1917 году назвал фонтаном обычный писсуар. Такой «вековой» цикл превратил нас из людей, которых всколыхнуло искусство Дюшана, в тех, кто не просто спокойно существует в этой парадигме, но может по-новому смотреть на бытовые вещи.
Ты думаешь, что этот тренд и дальше будет развиваться?
Апсайкл лишь убеждает меня в том, что старую вещь нужно не выбрасывать, а придумывать ей некие новые функции, чтобы она и дальше могла служить, радовать и даже удивлять нас. Это не столько новый паттерн потребления, сколько принципиально другой подход к тому, как мы воспринимаем вещи. Маркетинг навязал нам идею личного владения, но мы заменили ее арендой и обменом — пользуемся каршерингом, ходим на свопы (акции, на которых участники обмениваются своими вещами с другими людьми. — Прим. ред.), не покупаем недвижимость. Это история уже не об обладании, а о том, как мы становимся в определенной степени более экологичными и осознанными. Меньше обрастаем, но больше пользуемся.
Мне кажется, что в целом история про апсайклинг у нас долгоиграющая. Многим в детстве отдавали «донашивать» чужие вещи, а взрослые часто переделывали старые предметы в новые. Потом все сменилось, и в 2000-х началась охота за фантиками и блестящей упаковкой. Почему сейчас мы снова хотим б/у?
Это культурная переработка. Есть такая история: общество как социум находится на определенной ступени, а искусство всегда стоит на одну выше. Помнишь про визионерство? Когда искусство берет актуальные социальные проблемы и наделяет их новыми смыслами через некую художественную форму, оно по сути апсайклит нашу реальность. Идеальный пример — древняя японская техника кинцуги. Это когда разбитую посуду склеивают золотом, заливая его в трещинки. Не перемалывают предмет в пыль, чтобы заново создать новое, но собирают из осколков, подчеркивая историю. Это прекрасно! И к тому же про философию осмысленности.
То есть круче брать старое и апсайклить?
Круче не бояться этого. С точки зрения образного мышления, мы сейчас гораздо более свободны в том, что можем делать. Если раньше инаковость воспринималась как провокация, то сейчас это тоже норма. Мы стали мудрее смотреть на вещи. Уже столько всего произведено, что нас оправданно волнуют вопросы разумного использования ресурсов или загрязнения среды. И хотя нам не всегда удается разделять мусор или пить из стеклянной тары вместо пластиковой, но мы даже не подозреваем, насколько эта эстетика перемен и новых смыслов нам близка.
А что тебя вдохновляет?
Сама культура в целом. Это может быть и какое-то маленькое ее проявление, и большой показ крупного бренда. Например, мне нравится Раф Симонс. Я с большим интересом следил за тем, что он делал в Calvin Klein, и всегда замечал, когда он добавлял новые смыслы и образы, но при этом оставлял отсылки к своим первым работам. Как раз в этом я и вижу некую актуальность моды. Она не только продает нам вещи, но и манифестирует отношение к ним. А оно уже подстегивает более свободную интерпретацию того, что у нас есть.
Если говорить в целом, то все упирается в вопрос креатива. Апсайклинг — это, скорее, образ жизни. Собирание новых ритмик и возможность взглянуть на старые вещи по-иному. Это не про желание задуматься над экологией, потому что сегодня «надо задуматься», но про ощущение мира более творчески, когда руки у тебя горят от желания сделать что-то свое.
Правила апсайклинга от Покраса Лампаса
Знайте историю искусства, потому что XX век как переход от эпохи модерна к постмодерну постулировал те вещи в искусстве, что во многом потом отразились в массовой культуре через производство и новые паттерны потребления.
Знайте историю моды, чтобы не теряться в трендах, а замечать цикличность и через нее видеть, какие сезонные новинки уже были представлены ранее и могут быть легко найдены не только в вашем гардеробе, но и в секонд-хендах или винтажных магазинах.
Не выбрасывайте старую одежду, а создавайте из нее новую, потому что это не требует большой работы. Просто изначально относитесь к вещам бережнее, а если они выцвели и поблекли, добавьте дополнительные акценты с помощью пэчворка, либо кастомизации краской или кроем.
Поддерживайте локальные бренды, потому что за ними часто стоят люди, которые развивают внутреннюю культуру на производствах. Тиражи у таких марок обычно невелики, поэтому они рады любой поддержке со стороны, так как она дает свободу для самовыражения.
Обращайтесь в ателье, чтобы подшить длинные брюки, добавить необычных деталей к старым вещам или починить их. Можно даже попросить сделать то же самое свою бабушку, маму или любого другого человека, который умеет шить. Или сделать это самим, если умеете.
Будьте свободнее в том, что делаете, потому что нет какого-то одного правила. Каждый из нас по-разному смотрит на вещи. Это зависит от стиля, образа жизни. Если так посмотреть, то апсайклингом можно назвать даже сбор разбитых тарелок.
И помните, самые простые предметы, которые можно проапсайклить — это те, что мы меняем чаще всего, то есть посуда, простая мебель вроде стула или тумбочки и одежда.
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Текст: Маргарита Шмакова
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