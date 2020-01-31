Покрас Лампас: «Старую вещь нужно не выбрасывать, а придумывать ей новые функции»

Твоя последняя коллаборация с ДЛТ построена вокруг творческой переработки старого денима и создания из него абсолютно новых вещей. Но давай разберемся, с чего вся эта история началась и как ты занялся апсайклингом?

Это пришло из образа жизни, а не от того, что я где-то что-то прочел или услышал. В художественном процессе так всегда устроено: ресурсов мало и нужно уметь правильно подстраиваться. Грубо говоря, если у меня краской пачкалась одежда, я ее все равно продолжал носить, потому что в функционале своем она не теряла, но при этом продолжала мне нравиться. Когда мы ходили рисовать зимой, то выворачивали наизнанку куртки — краска из баллончика пылит при работе и оставляет повсюду такие мелкие, похожие на пыль пятнышки.

А когда апсайклинг превратился для тебя в более осознанную историю?

Года с семнадцатого, наверное. Я тогда делал первые кастомы, начинал расписывать вещи, изучать винтажный рынок, смотрел, как дизайнеры по-новому работают над архивными коллекциями. И хотя мне нравится переработка тем, что объект можно разобрать до основания и изобрести заново, я не всегда могу ей пользоваться. Зато апсайклинг с его возможностью добавлять новые смыслы старым предметам мне всегда был близок.

Вот ты услышал впервые о таком явлении, захотел попробовать сам, но вообще не понимаешь, что это такое и с чего начинать. Как быть?

Суть в том, что апсайкл меняет ценность и функциональность вещи через новый художественный путь. Наверное, это вопрос понимания объектов, которые нас окружают. Мне все это близко с точки зрения истории искусств и того, как мы перешли от эпохи модерна в постмодерн, а теперь постепенно вкатываемся в метамодерн.