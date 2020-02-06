Известная модель plus size Эшли Грэм: «Каким бы ни был твой размер, ты — секс-богиня»

Конечно же, у меня не вызывали восторга ни вдруг повисшая на волоске карьера, ни платье, выбранное клиентом, но я надела его и постаралась максимально утянуть по фигуре. Ничто не должно было испортить мой выход в шоу Джея Лено! Едва ли этот эпизод сильно отличается от тех, что каждый день переживают большинство женщин моей комплекции. Мы часто не можем надеть то, что нам нравится. В моем случае причиной служит работа, в то время как обычно эти ограничения связаны с минимальным выбором больших размеров и тем, что нам авторитарно предписывают жесткие рамки стиля из-за наших пышных форм. Если ты толстушка, тебе наверняка приходится носить одежду брендов плюс-сайз, которые не выпускают того, что ты ищешь. Не стоит отчаиваться! Сделай одежду мечты своей, подогнав по своим меркам так, чтобы показать свои лучшие акценты, — как я поступила с платьем, в котором снималась для телешоу.

Мои агенты не ошиблись: споры о той рекламе прибавили моему имени популярности.

Мои агенты не ошиблись: споры о той рекламе прибавили моему имени популярности. Меня начали узнавать в аэропортах, на улицах, в поездах — повсюду. «О, это же вы — та модель плюс-сайз!», «Это вы, та самая, что в белье». Это случалось не слишком часто, но достаточно для того, чтобы Джастин, с которым я начала встречаться, говорил мне: «Я так рад, что познакомился с тобой до всей этой истории, потому что иначе мы не смогли бы встречаться так, как встречались». Из-за этого противостояния стали расти и мои гонорары. Я стала более узнаваемым лицом, а значит стала более желанной. Желая сделать капитал на своем «звездном часе», я примерно в это время решилась основать собственную линию белья для женщин, подобных мне.

Я почувствовала в себе силы создать что-то прекрасное, может быть, даже важное. Пусть люди пока не запомнили мое имя, зато они знали меня в лицо — и это лицо ассоциировалось с бельем. Я была уже не просто «бельевой» моделью плюс-сайз, но теперь официально стала моделью бельевой моды плюс-сайз. Кроме того, пришла пора пересмотреть явно ошибочное представление о том, что я не чета моделям, фото которых публикуют на обложке или страницах модных журналов. В начале карьеры я восхищалась своей подругой Кристал Ренн, которой предлагали работу в мире высокой моды — эдиториал в журналах V и французском Vogue, а на обложке Glamour она появилась в бикини вместе с Алессандрой Амбросио и Бруклин Декер. Когда Кристал стала первой в истории моделью плюс-сайз в масштабной кампании высокой моды, модельное агентство закатило в ее честь великолепную вечеринку — вот насколько большое это было событие.