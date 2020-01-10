Петербурженка и основатель телеграм-канала «Бегущая по секонду» Женя Лыкова запустила youtube-шоу

Женя собрала для телеграм-пары три повседневно-празничных наряда: в них можно и на вечеринку, и по делам – зависит от самоощущения и настроения. Вещи для черных кожаных монолуков и кружащих голову кружевных образов а-ля Кармен искали в магазине Sneakers Museum на Московском проспекте. Предчувствуем, что в леопардовую майку, пиджаки, в которых в «Китайской грамоте» примут за своих, и футболку с Виктором Цоем зрители залайкают в комментариях к видео – полностью его, кстати, можно посмотреть здесь.