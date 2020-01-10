Шестилетний Леон Сокол принял участие в съемках рекламы Gucci весна-лето 2020, об этом на своей инстаграм-странице написало его агенство Macaronis Kids, опубликовав первую фотографию кампании.
Шестилетний Леон Сокол из Петербурга принял участие в съемках рекламной кампании Gucci
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Ladies and gentlemen, we did @gucci 🦁🐯 ! Kids casting by #macaroniskids 👏🏻 ⠀ Впервые в истории бренда русские дети, наши ребята : Алена из Калининграда и Леон из Санкт-Петербурга участвовали в съёмках для @gucci благодаря #macaroniskids . Вы ещё не раз услышите эту сенсационную новость, и мы рады поделиться первой фотографией из Рима! 🇮🇹 Мы стали единственным в России модельным агентством, напрямую работающим с #Gucci 🏆🙀🙀👏🏻 Поздравляем нас и родителей @leonmilasokol и @katya_marzipany 👏🏻 ⠀ #guccikids #ss2020 #крошкимакарошки #топ #fashion #new #kids #casting
Мама Леона, Ирина Сокол рассказала «Собака.ru», что сотрудничество с Gucci стало для ее сына первой работой международного уровня: «Отправив данные, мы до последнего момента не знали, о каком именно бренде идет речь – стало известно только после конечного утверждения. И мы, конечно, очень обрадовались! Фотосессия проходила в Италии, в провинции Витербо, в парке "Священный лес" 16-ого века. Детей снимали на фоне мифологических скульптур в масках животных – было здорово! Для Леона съемки – одно из увлечений, не основная цель, но хорошее дополнение к другим занятиям».
К слову, в семье Леона моделингом занимается не он один: у мальчика есть сестра-близнец Мила, которая в свои юные годы так же, как брат, умело позирует для многочисленных изданий и кампаний.
Фото: социальные сети героев.
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