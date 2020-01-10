Шестилетний Леон Сокол из Петербурга принял участие в съемках рекламной кампании Gucci

Мама Леона, Ирина Сокол рассказала «Собака.ru», что сотрудничество с Gucci стало для ее сына первой работой международного уровня: «Отправив данные, мы до последнего момента не знали, о каком именно бренде идет речь – стало известно только после конечного утверждения. И мы, конечно, очень обрадовались! Фотосессия проходила в Италии, в провинции Витербо, в парке "Священный лес" 16-ого века. Детей снимали на фоне мифологических скульптур в масках животных – было здорово! Для Леона съемки – одно из увлечений, не основная цель, но хорошее дополнение к другим занятиям».