В это воскресенье, 29 декабря, в Петербург приехали американский дизайнер Рик Оуэнс и его жена Мишель Лами. Фотографию, снятую на фоне Спаса на Крови, Оуэнс опубликовал на личной странице в Instagram.
Рик Оуэнс приехал вместе с женой в Петербург
Рик Оуэнс — американский модельер, дизайнер одежды и мебели. Он изучал живопись в Колледже искусств и дизайна Отис в Лос-Анджелесе и закончил в нем три курса, после чего перевелся учиться в Технический Колледж и получил специальность дизайнера одежды.
Рик Оуэнс разработал свой дизайнерский лейбл Rick Owens. Международное признание и поддержку главного редактора американского Vogue получил спустя десять лет, когда на обложке парижского Vogue появилась в облегающей кожаной куртке Кейт Мосс.
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