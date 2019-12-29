Рик Оуэнс приехал вместе с женой в Петербург

Рик Оуэнс — американский модельер, дизайнер одежды и мебели. Он изучал живопись в Колледже искусств и дизайна Отис в Лос-Анджелесе и закончил в нем три курса, после чего перевелся учиться в Технический Колледж и получил специальность дизайнера одежды.

Рик Оуэнс разработал свой дизайнерский лейбл Rick Owens. Международное признание и поддержку главного редактора американского Vogue получил спустя десять лет, когда на обложке парижского Vogue появилась в облегающей кожаной куртке Кейт Мосс.