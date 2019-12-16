Дизайнер Нелли Недре проведет бесплатную лекцию в Creative Mornings/SPb

Дизайнер и основатель петербургского бренда NNedre Нелли Недре проведет бесплатную лекцию о медитации и ее роли в жизни в формате Creative Mornings/SPb. Девушка расскажет о том, как уйти от больших требований к себе и сделать практики одним из ключевых инструментов принятия решений. Встреча состоится 20 декабря в 9 утра в Амфитеатре Ленполиграфмаш, места ограничены, зарегистрироваться можно здесь.