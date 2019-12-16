Дизайнер и основатель петербургского бренда NNedre Нелли Недре проведет бесплатную лекцию о медитации и ее роли в жизни в формате Creative Mornings/SPb. Девушка расскажет о том, как уйти от больших требований к себе и сделать практики одним из ключевых инструментов принятия решений. Встреча состоится 20 декабря в 9 утра в Амфитеатре Ленполиграфмаш, места ограничены, зарегистрироваться можно здесь.
Дизайнер Нелли Недре проведет бесплатную лекцию в Creative Mornings/SPb
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Нелли Недре @nelli_nedre , основатель и главный дизайнер NNedre, на последней лекции этого года CreativeMornings/SPb 2019 @creativemorningsspb ⠀ Нелли расскажет свою историю знакомства с медитацией. Как пройти путь от больших требований к себе до комьюнити предпринимателей, выбирающих медитацию как один из главных инструментов принятия решений. Как не потерять себя в процессах и суете мегаполисов. Как использовать внутреннюю тишину в качестве мощного инструмента, который восстанавливает нас, когда мы используем его намеренно. ⠀ 20 декабря в 9:00, Петербург, Амфитеатр Ленполиграфмаш @lenpoligraphmash . Регистрация по ссылке в профиле @creativemorningsspb ⠀ Nelli Nedre @nelli_nedre , NNedre founder and main designer lecture in @creativemorningsspb about inner silence, instruments of reconnection in the big cities and her meditation experience from the excessive demands to yourself to the community of entrepreneurs who uses meditation as a main tool of decision making. ⠀ December, 20th at 9am. Link to register at @creativemorningsspb
Creative Mornings/SPb – бесплатные лекции-завтраки, которые проходят в 190+ городах мира в последнюю пятницу месяца. Принять участие в них может каждый желающий, необходимо только предварительно подать заявку.
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