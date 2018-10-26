Бьюти-бренд из Петербурга «Самосвет» выпустил «веганскую» линейку кремовой косметики
Бренд недорогой косметики с бесценным уходом «Самосвет», о котором «Собака.ru» рассказывала еще в октябре 2017 года, выпустил линейку кремовой косметики. Она, как и все бьюти-коллекции марки, сделана исключительно из натуральных материалов — без парабенов, силикона, синтетических красителей, минеральных масел и других спорных для кожи и окружающей среды компонентов. В состав первого кремового средства — мультифлюида, который можно использовать как помаду, румяна и тени для век, — вошли воск рисовых отрубей, масло авокадо и манго, эфирные масла и пигменты. Помимо окрашивания лица в один из семи выбранных оттенков (например, «Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия) компоненты борются с шелушениями и сухостью кожи, делая ее мягкой, гладкой и нежной.
Второе средство — кремовый хайлайтер — наполнен воском рисовых отрубей, маслом авокадо и минеральным пигментом мика, который придает коже естественное сияние без перламутрового блеска. Наносить хайлайтер можно на скулы, под брови, во внутренние уголки глаз и на «галочку» над верхней губой, а также в качестве праймера под тональное средство.
И, наконец, третий релиз «Самосвета» — тональный флюид (незаметный, маскирующий и увлажняющий) — сделан с использованием тех же элементов и дополнен стойкими пигментами, позволяющими долго не беспокоиться о макияже. Помимо использования «по назначению», флюидом можно заменить закончившийся консилер — для локальной коррекции покраснений и темных кругов под глазами. Спонж в помощь!
Купить кремовую косметику вместе с продуктами из базовой линейки «Самосвета» (например, минеральными румянами, рассыпчатой пудрой, маслом для лица, консилером в стике и очищающей маской) можно на сайте бренда и в магазинах «Перемена» и NNedre. Стоимость кремового хайлайтера, тонального средства и мультифлюида — от 760 до 840 рублей.
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