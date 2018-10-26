Бьюти-бренд из Петербурга «Самосвет» выпустил «веганскую» линейку кремовой косметики

Бренд недорогой косметики с бесценным уходом «Самосвет», о котором «Собака.ru» рассказывала еще в октябре 2017 года, выпустил линейку кремовой косметики. Она, как и все бьюти-коллекции марки, сделана исключительно из натуральных материалов — без парабенов, силикона, синтетических красителей, минеральных масел и других спорных для кожи и окружающей среды компонентов. В состав первого кремового средства — мультифлюида, который можно использовать как помаду, румяна и тени для век, — вошли воск рисовых отрубей, масло авокадо и манго, эфирные масла и пигменты. Помимо окрашивания лица в один из семи выбранных оттенков (например, «Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия) компоненты борются с шелушениями и сухостью кожи, делая ее мягкой, гладкой и нежной.