Новоиспеченный лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас выпустил коллаборацию с M.A.C. — это новый модный проект каллиграфа после сотрудничества с Levi’s, Reebok, Dries Van Noten, Fendi и Adidas. Он создал упаковку для лимитированной коллекции помад M.A.C., которая появятся в магазинах и на сайте бьюти-бренда в конце июня.