Покрас Лампас выпустил коллаборацию с M.A.C
Новоиспеченный лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покрас Лампас выпустил коллаборацию с M.A.C. — это новый модный проект каллиграфа после сотрудничества с Levi’s, Reebok, Dries Van Noten, Fendi и Adidas. Он создал упаковку для лимитированной коллекции помад M.A.C., которая появятся в магазинах и на сайте бьюти-бренда в конце июня.
«Коллаборация с M.A.C. призвана вдохновить вас на новые эксперименты и знакомит с современным российским искусством, — рассказал Покрас. — Уверен, что наш релиз попадет в креативные руки, и мы увидим много интересных образов и съемок. Мы создаем новую визуальную культуру. Вместе!».
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