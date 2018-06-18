13 самых эффективных (и эффектных!) бьюти-средств этого лета

Тональная основа Touche Eclat All-In-One Glow, YSL

Наследница консилера Touche Eclat, всеобщего дарлинга с 1992 года, новая тональная основа тоже настроена застолбить себе строчку в священном мейкап-писании. Для этого у нее есть мощный аргумент — водная база, благодаря которой средство мгновенно подстраивается под кожу. При контакте с ней конденсируется в крупные капли, наполовину состоящие из воды и увлажняющих компонентов, и сам распределяется по лицу. Нам остается только похлопать — сначала аккуратно по щекам, потом экстатически в ладоши.