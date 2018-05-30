Как классно выглядеть этим летом? 10 главных бьюти-тенденций

No-Makeup Makeup

Уход — это новый вид макияжа: тот, кто делал маски, скрабы и пилинги зимой, может ходить без косметики летом. Ну, или краситься так, чтобы ее совсем не было видно: естественные тени, нюдовые губы, чуть подкрашенные ресницы и нанесенный под глаза хайлайтер. Именно такой мейк-ап мы заметили на показах брендов Louis Vuitton, Calvin Klein и Altuzarra, которые в этом сезоне отказались от жесткого контуринга, стробинга и дрейпинга. И вслед за ними подтянулись шоу-стопперы красных дорожек: теперь возрастные актрисы и супермодели 90-х не прячут мимические морщины под слоями «тональника».