Где найти корейскую косметику и патчи с микроиглами? Рассказывает ведущий бьюти-эксперт в России

Какие требования INTERCHARM Professional предъявляет к брендам, планирующим участвовать в выставке?

Мы собираем вместе компании, которые представляют товары, услуги и технологии для салонов красоты, клиник, спа, а также специалистов, работающих в бьюти-индустрии: врачей-косметологов, парикмахеров, нейл-мастеров, стилистов, визажистов и владельцев клиник. Основное требования к компаниям-участницам — четкая специализация.

Многие из них готовят к выставке новинки и обучающие программы по новым технологиям. И конечно, в апреле нас тоже ждет огромное число премьер. Среди них MyGenetics — это отечественные технологии, объединяющие косметическую сферу с ДНК-тестами. Они позволяют подобрать персональный набор косметики и процедур по уходу за кожей на основе генетической информации: увлажненности и эластичности кожи, склонности к воспалениям и кожным заболеваниям, реакции кожи при нахождении на солнце и потреблении сладких продуктов, потребности в витаминах и антиоксидантах. На основе ДНК-тестов эксперты составляют персональные рекомендации, которые обезопасят от необоснованных и противопоказанных процедур, помогут целенаправленно работать с проблемной зоной, а также составить персональную антивозрастную программу.

А в целом, где еще вы сможете посмотреть (и попробовать!) бьюти-релизы со всего мира — от корейских саморазогревающихся масок до отечественных лаврово-водорослевых массажных бальзамов?