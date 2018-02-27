Рената Литвинова выпустила коллекцию косметики и парфюма

Амбассадор Faberlic Рената Литвинова выпустила для марки одноименную коллекцию парфюма и декоративной косметики. В нее вошли губная помада со смягчающим эффектом, выравнивающая пудра в шариках и аромат с нотами гардении, орхидеи и розы. Духи, запечатанные в ярко-красный графичный флакон, были разработаны вместе с французским парфюмером Алиэнор Массне, которая также делала парфюм для брендов Giorgio Armani, Victor & Rolf, Lancome, John Galliano и Diesel.