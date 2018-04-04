Витамины, парабены и шампуни: 12 распространенных (абсурдных!) мифов о волосах
Петербурженка Катя Копцева — автор отличного Telegram-канала о здоровье и красоте волос «Рапупупунцель», который мы сами регулярно читаем. Специально для нас она написала колонку о главных бьюти-мифах: почему витамины не влияют на блеск волос, мыть голову часто — нормально, а парабенов не стоит бояться.
1. Чтобы волосы лучше росли, надо регулярно ровнять кончики.
Довольно популярный миф, который часто можно встретить в противоречивой форме: «Чтобы поскорее отрастить косу до пояса, посещайте парикмахера каждые 6-8 недель». Но рост волос никак не связан с состоянием не только кончиков, но и всей длины. Вся видимая нам часть волоса мертва, и организм не тратит сил на попытки восстановить растрепавшиеся кончики — он просто отрастил и забыл. Так что визиты в салон никак не повлияют на скорость роста. При этом регулярно освежать стрижку имеет смысл, чтобы сохранять ухоженный вид и избавляться от того, что пришло в негодность.
2. Для красоты волос нужно расчесываться по 100 раз каждый день
Помню, как в детстве вычитала про 100 взмахов расческой и усердно чесала себя каждый вечер. Хватило меня, кажется, на неделю — результата я не заметила. Качество волос почти не зависит от количества прочесываний — я пишу «почти», потому что излишняя старательность в этом деле может скорее навредить: из-за неосторожных движений и некачественной расчески запутавшиеся волосы рвутся и становятся лохматыми.
Здесь же второй миф о том, что редкие расчесывания избавляют от выпадения. Якобы во время активного ухода волосы выдираются с корнем. Но на самом деле их так просто не вытащишь. С корнем выпадают те волосинки, которые уже перешли в фазу покоя: они давно перестали расти и безболезненно выдергиваются сами вне зависимости от того, поправляете ли вы укладку или ворочаетесь на подушке.
3. Расчески из натуральных материалов — лучшие
У всех материалов есть свои недостатки: роговая расческа с трудом распутает «колтун», металлическая может электризовать волосы, а деревянная трудно отмывается. При выборе расчески стоит отталкиваться не только от происхождения используемых материалов, но и конкретных характеристик. Для распутывания длинных волос хорошо подходят силиконовые щетки, для кудрей — редкие гребни из рога или пластика. Качественная расческа должна быть с идеально гладкими зубцами, которые не будут раздирать волосы и повреждать их поверхность.
4. Часто мыть голову вредно
Мыть голову нужно по необходимости и не важно, насколько часто. Хотя, если голова сильно пачкается к середине дня, стоит задуматься, все ли в порядке с уходом или здоровьем. Тем, кто каждое утро начинает с мытья головы, нередко дают советы вроде «попробуй мыть раз в три дня, потерпи месяцок и увидишь, что станет лучше». Но такой подход может помочь лишь тем, у кого кожа головы защищается избытком себума (секрет, выделяемый сальными железами — Прим.ред.) на частое мытье. А если кожа целыми днями сияет жирным блеском, то странно ожидать трехдневной свежести от волос.
5. Шампунь может заставить волосы расти гуще
Количество волосяных фолликул человека закладывается еще в утробе, и никакие шампуни, маски, лосьоны не смогут его увеличить. На данный момент из всех веществ доказанную эффективность имеет только миноксидил — он помогает пробудить «утерянные» ранее волосяные фолликулы (но далеко не всем). Использовать миноксидил в случае успешного результата придется постоянно, чтобы сохранить эффект, так как он не борется с причинами потери волос, а лишь помогает уменьшить их воздействие. Шампуни из магазина за углом могут разве что уплотнить волос или взъерошить его кутикулу, в результате чего будет казаться, что волос стало больше — на самом деле гуще они не становятся.
6. Витамины помогут шевелюре заблестеть
Очень часто в отзывах к поливитаминным комплексам можно встретить восторженные реплики о том, как по окончании месячного курса волосы стали более упругими и заблестели. Это самовнушение: уже отросшие до начала приема витаминов волосы не могут попасть под их магическое влияние — они мертвы и не питаются организмом.
Кстати, любителям принимать «таблетки / капсулы / мармеладных мишек для волос» стоит помнить, что дефицит витаминов в организме встречается не так часто. При этом их излишек попросту выводится из организма, а переизбыток витамина А может и вовсе привести к облысению.
7. Склеить сеченные кончики можно специальным спреем
Нет никакого метода для запаивания или склеивания сеченных концов, они не могут срастись обратно и сделать вид, будто ничего не было. Единственное надежное средство от них — ножницы. Косметика лишь маскирует поврежденные кончики, уплотняет и расправляет, чтобы они не торчали. Но эти фокусы будут работать только до следующей помывки.
8. Волосам надо периодически давать «подышать» без косметики
Некоторые боятся использовать силикон или несмываемые средства, чтобы волосы не «задохнулись». Но волосы и кожа не дышат, у них нет механизмов обмена кислородом с окружающей средой. Мнение о том, что волосам нужно «отдыхать от банок», тоже неверно — правильный уход в умеренных количествах служит надежной защитой от солнца, ветра и термовоздействия. Слишком активная забота о волосах и дешевые средства могут утяжелять волосы, сделать их тусклыми и «перенапитанными». В таких случаях действительно нужно переходить на что-то другое, но не отказываясь от ухода вовсе.
9. Парабены вредны
Долгое время поговаривали, что парабены в косметике (консерванты, используемые для подавления роста микробов — Прим. ред.) вызывают рак груди. Но опубликованные в 2010 году исследования показали, что для пагубного воздействия доза должна превышать допустимую в 25 тысяч раз, либо в исследуемых опухолях были виноваты парабены нескометического происхождения. Гипотеза, на основе которой зародился этот миф, была признана несостоятельной.
10. Если долго ждать, то волосы вырастут до самого копчика
На длину влияет время фазы активного роста волоса — анагена. Сколько это займет — два года или десять — зависит только от вашей генетики. Получается, что у каждого человека есть свой предел, дальше которого волосы просто не растут, как бы сильно не хотелось, а с возрастом этот предел еще и уменьшается.
11. От масла волосы пачкаются сильнее
Только если неправильно им пользоваться. Во-первых, масло не нужно наносить на корни, лучше даже не выше ушей. Во-вторых, не стоит щедро выливать в руки сразу побольше — есть риск оставить всю порцию на первой же пряди. Если волосы ниже плеч, то лучше сначала наносить средство на кончики, а остатки с ладоней размазывать выше, поочередно обрабатывая крупные пряди — височные, затылочные, макушечные. Такими путями волосы будут покрыты маслом равномерно и не чересчур.
12. Если краска больше не видна, значит, она вся вымылась
Колористы любят шутить о том, что волосы помнят все, что с ними происходило, и в этой шутке есть доля шутки. Вне зависимости от того, покрасились вы стойкими или нестойкими средствами, видите вы границу окрашивания или нет, — обо всех изменениях нужно докладывать мастеру. Краска может остаться на голове, даже если ее не заметно — не зная, натуральный в волосе пигмент или искусственный, парикмахер может допустить катастрофическую ошибку.
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