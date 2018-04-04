Витамины, парабены и шампуни: 12 распространенных (абсурдных!) мифов о волосах

2. Для красоты волос нужно расчесываться по 100 раз каждый день

Помню, как в детстве вычитала про 100 взмахов расческой и усердно чесала себя каждый вечер. Хватило меня, кажется, на неделю — результата я не заметила. Качество волос почти не зависит от количества прочесываний — я пишу «почти», потому что излишняя старательность в этом деле может скорее навредить: из-за неосторожных движений и некачественной расчески запутавшиеся волосы рвутся и становятся лохматыми.

Здесь же второй миф о том, что редкие расчесывания избавляют от выпадения. Якобы во время активного ухода волосы выдираются с корнем. Но на самом деле их так просто не вытащишь. С корнем выпадают те волосинки, которые уже перешли в фазу покоя: они давно перестали расти и безболезненно выдергиваются сами вне зависимости от того, поправляете ли вы укладку или ворочаетесь на подушке.