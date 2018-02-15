10 самых полезных Telegram-каналов о косметике, волосах и здоровье кожи
Kosmetos
Москвичку Анну Саркисян называют «бьюти-энтузиастом». Девушка никогда не работала в большом глянце, но следила за мейк-ап релизами с детства — сначала для себя, а потом для 8 тысяч подписчиков в Telegram. Ее канал «Косметос» публикует промокоды на скидки в онлайн-магазинах, составляет топы лучших (и худших), косметических средств, сдает явки-пароли бюджетных салонов и находит аналоги люксовым праймерам и палеткам. «Мне нравится искать новую косметику и замену, которая стоит дешевле, — рассказывает Аня. — При этом я достаточно плохо о ней пишу, но хорошо шучу».
Bankihuyanki
Маша Ворслав — бьюти-редактор The Blueprint и автор канала с нецензурным русским названием. В нем девушка тестирует новую косметику, публикует образцы экспериментального (театрального!) макияжа и рассказывает, почему дешевый крем-гель «Черный жемчуг» намного лучше премиум-аналогов. При этом Маша избегает комментариев «этот цвет помады роскошный и обольстительный одновременно» или «активные глаза я подчеркнул(а) мягкими губами», рассказывая, как «работает» косметика простым «человеческим» языком. Также в блоге есть галерея образов на любой случай жизни, которую автор называет «визуальным дневником современного макияжа».
Don’t Touch My Face
Канал Адэль Мифтаховой Don’t Touch My Face начался с одного чудо-средства, найденного в процессе борьбы за красивую кожу: «Я поняла, что уходовая косметика действительно помогает. Стала читать англоязычные блоги на эту тему и поняла, что в России похожих ресурсов нет». Появившейся на тот момент формат Telegram-каналов для бьюти-обзоров подошел идеально: теперь Адэль проводит тест-драйвы косметических процедур, советует средства для людей с дерматитом и распаковывает собственную (внушительную) косметичку онлайн. «Я не высказываю свое мнение, а опираюсь на факты из исследований и публикаций. Плюс, почти не выражаю эмоций — они искажают восприятие информации», — говорит девушка с аудиторией в почти 40 000 человек.
«Надо брать»
Автор Telegram-канала «Надо брать» пишет не только о бомбочках для ванн, нишевых ароматах и кремах для сухой кожи, но и о йогуртах, скидках в KFC и новой упаковке «Бульменей». «Быстрые отзывы на косметику и еду, — так описывала Даша свой блог вначале. — Разделить их было бы ужасной ошибкой. Каким бы ты ни был бьюти-маньяком, никогда не устоишь перед новостью о выходе печенья с арахисовой пастой».
«Бьюти за 300»
Выпускница журфака Екатерина Сляднева стала автором малой (и часто нецензурной) прозы. В своем канале «Бьюти за 300» она показывает мастерство перевоплощений в «ребенка Жанны Агузаровой», «вора сосисок из “Пятерочки”» и «эльфа-помощника Санты с красным носом», а также устраивает «Люберецкое SPA» и ведет рубрику «Вестник нищеброда», руководствуясь демократичной косметикой и простым языком. «Мне всегда казалось, что блогеры — это люди с другой планеты. У них никогда не выбивает пробки в квартире, и не течет труба, зато получаются идеальные смоки-айз и стрелки, — рассказывает Катя. — Но когда начала вести блог сама, поняла, что важнее — живое общение без предварительных заготовок, контент-планов и прочего. Это интереснее, чем реагировать на комментарии "фу, у нее же прыщ на носу, какой еще бьюти-блогер?"».
«Дневник визажидзе»
Визажист Ирена Шимшилашвили умещает 20-минутные YouTube-уроки в один пост своего Telegram-канала: девушка учит краситься виртуально (а с начала этого года еще и реально), разбирает мейк-апы с показов и культовых съемок и дает советы по (не) нужным бьюти-покупкам. В качестве бонуса — утренняя рубрика с новинками индустрии.
Byebyeflaw
Идеолог Byebyeflaw завела канал через месяц после рождения дочки, развенчав мифы о том, что женщины в декрете неделями не моют голову. Задача блога была и остается утилитарной: уместить в один пост самую полезную информацию из бьюти-глянца и рассказать о ней честным, «не рекламным» языком. «Хоть я и фанат косметики, но не хочу скупать все праздничные палетки и еженедельно писать про новую тушь какого-то бренда. Достаточно и одной — но пусть она подходит мне по всем параметрам» — объясняет Даша. Она не стесняется критиковать, потому что на зарабатывает на бьюти-сфере деньги, и акцентировать внимание на сроке годности — «сколько бы меня не убеждали, что лаком для ногтей можно пользоваться бесконечно, а декоративная косметика идеальна для коллекционирования, я, пожалуй, пас».
«Рапупупунцель»
Все посты узкоспециализированного блога «Рапупупунцель» делятся на подкатегории: «практика_шампуни», «практика_кондиционеры» и «практика_всякое», где автор (из Петербурга!) тестирует и рекомендует средства для здоровья и красоты волос. Еще в одной рубрике «теории» Катя развенчивает главные бьюти-мифы, рассказывая, как неосторожное осветление может привести к химическому ожогу, и почему волосы при сушке лучше расчесывать «скелетом». Сама девушка носит ярко-розовые локоны, объясняя, как их отращивать, с какой одеждой сочетать и что делать с теми, кому они не нравятся.
«Чем рисуют на лице»
Канал ведут сразу три девушки, которые ежедневно мониторят Snapchat, Instagram и YouTube на предмет новостей из бьюти-индустрии. Авангардные примеры макияжа, яркие блестки, красочные палетки и громкие косметические коллаборации — вам больше не нужно отслеживать информацию самостоятельно!
Nose Republic
Парфюмерный критик Ксения Голованова пишет для «Афиши» и Wonderzine и ведет собственный независимый блог, где рассказывает не только про новые парфюмерные запуски, но и про общий культурологический контекст, в котором они существуют. «Я с одинаковым удовольствием пишу про очередной фланкер туалетной воды N, про сексизм в парфюмерной рекламе и про особый лексический пласт, который существует в речи амазонских племен для выражения понятий "ароматного" — объясняет автор. — А читатели подписываются во многом потому, что канал свободен от парфюмерного снобизма: я освещаю и масс-маркет, и "нишу", и люкс. Люди мне верят, а для журналиста нет ничего важнее».
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