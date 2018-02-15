10 самых полезных Telegram-каналов о косметике, волосах и здоровье кожи

Идеолог Byebyeflaw завела канал через месяц после рождения дочки, развенчав мифы о том, что женщины в декрете неделями не моют голову. Задача блога была и остается утилитарной: уместить в один пост самую полезную информацию из бьюти-глянца и рассказать о ней честным, «не рекламным» языком. «Хоть я и фанат косметики, но не хочу скупать все праздничные палетки и еженедельно писать про новую тушь какого-то бренда. Достаточно и одной — но пусть она подходит мне по всем параметрам» — объясняет Даша. Она не стесняется критиковать, потому что на зарабатывает на бьюти-сфере деньги, и акцентировать внимание на сроке годности — «сколько бы меня не убеждали, что лаком для ногтей можно пользоваться бесконечно, а декоративная косметика идеальна для коллекционирования, я, пожалуй, пас».