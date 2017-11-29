Культовый визажист и парфюмер Терри де Гинзбург проведет мастер-класс в Петербурге

Создатель одного из главных чудо-средств планеты Touche Eclat от Yves Saint Laurent, собственной декоративной косметики By Terry и линейки одноименных пряных парфюмов Терри де Гинзбург едет в Петербург. 30 ноября она проведет в ДЛТ открытый мастер-класс по мейк-апу, который научит подчеркивать индивидуальность, скрывать недостатки и ухаживать за кожей лица. С легендой французской бьюти-индустрии можно пообщаться и даже взять автограф: универмаг собирает гостей на 1 этаже с 19:00 до 21:00.