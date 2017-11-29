Культовый визажист и парфюмер Терри де Гинзбург проведет мастер-класс в Петербурге
Создатель одного из главных чудо-средств планеты Touche Eclat от Yves Saint Laurent, собственной декоративной косметики By Terry и линейки одноименных пряных парфюмов Терри де Гинзбург едет в Петербург. 30 ноября она проведет в ДЛТ открытый мастер-класс по мейк-апу, который научит подчеркивать индивидуальность, скрывать недостатки и ухаживать за кожей лица. С легендой французской бьюти-индустрии можно пообщаться и даже взять автограф: универмаг собирает гостей на 1 этаже с 19:00 до 21:00.
Напомним, окончив медицинский институт, Терри записалась на косметологические курсы сестер Карита, а позже начала красить героинь Vogue, клиенток института Carita и марки Yves Saint Laurent, став креативным директором ее бьюти-линейки. Войдя в историю визажа благодаря уникальному тональному средству Touche Eclat, она основала собственный бренд косметики и выпустила парфюм, который до сих пор ассоциируется с запахом настоящей Франции.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.