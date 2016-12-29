Самый оперативный способ создать праздничный вид — экстренные бьюти-средства, на отношения с которыми уйдет максимум минут пять. Рассказываем о пяти инструментах для починки даже самого аварийного лука.
5 экстренных бьюти-средств к Новому году
Покрытие Minx лоббирует в Beauty Lounge его владелица Кристина Массон. Придуманные восемь лет назад американками Доун Линч-Гудвин и Дженис Джордан «наклейки» для ногтей наносятся быстро, держатся дольше гель-лаков, не тускнеют и не скалываются.
Стрелки в каждый дом! С таким лозунгом шествуют по миру наборы Kiss Cat-Eye. В них входят трафарет из шести форм, кисточка и водостойкий лайнер с текстурой чернил гелевой ручки.
Прозрачными патчами Speedy Solution корейского бренда Missha можно облепить все лицо и шею: в разных наборах есть те, которые всего за несколько минут заметно смягчают годовые кольца, носогубные складки и морщины у глаз.
По линиям похожего на гитарный медиатор liner.designer от Beauty Blender удобно водить подводкой или карандашом: в отличие от конкурентов он прилипает к коже, если хорошенько потереть его в руках.
Щеткам Tangle Teezer по силам все, даже распутать дреды, не уронив ни волоска. Так что со сбившимися кудрями и пучками они расправляются парой касаний. А Compact Styler в дизайне Маркуса Люпфера можно носить с собой.
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