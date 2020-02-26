Концерт Томми Кэша, февральские «Диалоги» с участием Быкова, Балагова и Кудрявцева, а также премьера «Гамлета» от инженерного театра «АХЕ» – как провести последние (ура!) выходные зимы.
Уикенд в Петербурге с 27 февраля по 1 марта
С 24 февраля
Масленая неделя
С понедельника идет Масленая неделя. Мы составили подборку, куда в Петербурге идти за классикой русской кухни и авангардными версиями – блинами с угрем и китайской грушей, цыпленком в желтом карри, с хрустящим баклажаном и соусом BBQ, мацони и эстрагоном и другими начинками. Подробный гид здесь.
26, 29 февраля
19:00
«Порох»
Спектакль «Бедный, бедный Гамлет»
В Инженерном театре «АХЕ» – премьера спектакля «Бедный, бедный Гамлет». Здесь принц Датский – панк, герои пьесы Шекспира сражаются на дуэли в стиле фильмов Тарантино, а Офелия тонет в стакане воды. В спектакле звучат стихи Лехи Никонова в исполнении автора.
С 27 февраля
Фильм «Пушки Акимбо» / Guns Akimbo
Комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом о том, как обычный разработчик игр вынужден сразиться с подпольными геймерами, похитившими его возлюбленную.
С 27 февраля
Фильм «Яга. Кошмар темного леса»
Отработав страшилки и народные поверья про пиковую даму и русалок, режиссер Святослав Подгаевский взялся за хоррор-версию Бабы-яги, которая якобы похищает детей.
С 27 февраля
Фильм «Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang
Мастер кровавых историй Джастин Курзель («Снежный город», «Макбет», «Кредо убийцы») снял вестерн с Расселом Кроу о противоречивом Неде Келли: кто-то считает его головорезом, другие – благородным Робином Гудом.
С 27 февраля
Фильм «Опасная роль Джин Сиберг» / Seberg
Байопик Джин Сиберг – любимицы французской новой волны и главной героини «На последнем дыхании» Годара. Ее виртуозно и точно играет Кристин Стюарт.
С 27 февраля
Фильм «Моя собака Идиот» / Mon chien Stupide
В комедии Ивана Атталя с ним же в главной роли не было бы ничего особенного, но его партнерша по фильму (и в жизни) – невероятная Шарлотта Генсбур. Писателю средних лет помогает преодолеть все возможные кризисы (в том числе с женой) дружба с бездомным псом.
С 27 февраля
Фильм «Жадность» / Greed
Режиссер Майкл Уинтерботтом («Круглосуточные тусовщики») снимает своего любимца Стива Кугана (тоже «Круглосуточные тусовщики») в драмеди о ритейл-короле, отмечающем с помпой 60-летие на греческом острове Миконос.
С 27 февраля
Фильм «Критик»
Все, что вы хотели узнать о критике Артемии Троицком, но боялись спросить есть в документальном фильме Андрея Айрапетова. Картина была участником Beat Film Festival.
С 27 февраля
Фильм «Просто помиловать» / Just Mercy
Основанная на реальных событиях судебная драма с мощным актерским составом – так, Майкл Б. Джордан играет адвоката без страха и упрека, который берется за безнадежные дела, его напарницу – Бри Ларссон, их подопечного — «оскаровский» лауреат Джейми Фокс.
27, 28 февраля
18:30
Польский институт/ РГО
Лекция путешественника Яцека Палкевича
Яцека Палкевича американский «Newsweek» включил в список «Последнее поколение первооткрывателей». Друг Юрия Сенкевича, обнаруживший приток Амазонки, выступит в Петербурге два вечера подряд: 27 февраля в Польском институте (вход свободный, по записи по почте) и 28 февраля в Русском географическом обществе (вход свободный).
С 27 февраля
Перезапуск ресторана Goose Goose
На Большой Конюшенной, 27 после масштабного обновления открылся ресторан Goose Goose, который теперь специализируется на аутентичной кухне Пьемонта и может похвастаться итальянским шефом-консультантом Беппе Сарди. Целый месяц (или пока не закончатся запасы) главный местный специалитет – черный трюфель, который добавляют и в ризотто, и в мясной тартар.
27 февраля
20:00
MOD
Концерт «Трипинадва»
В четверг в клубе MOD выступит петербургская группа «Трипинадва». Дебютный альбом наивного девичьего дуэта вышел в декабре прошлого года. На первом в 2020-м концерте обещают премьеру песни, а также «ворох конфетти, тонны блесток и сеанс публичной демонстрации любви и нежности к ближнему».
28 февраля — 28 июня
Эрарта
Выставка «Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show»
На прошлой неделе мир узнал, что создатель знаменитых «шоу ангелов» бельевого бренда Victoria's Secret Эд Разек ответственен за домогательства к моделям и «культуру женоненавистничества» в компании. Теперь выставка австралийского фотографа, который 10 лет документировал выходы Адрианы Лимы, Леди Гаги и Кэндис Свейнпол, будет иметь несколько иной привкус, как и его слова: «Я не раз сравнивал свой уникальный доступ за кулисы с работой уборщика в Белом доме. Я постоянно становлюсь свидетелем невероятных исторических событий». В любом случае — легендарные шоу уже ушли в историю, как и их закулисный мир, где невероятно красивые женщины перевоплощаются в «ангелов» в китчевых синтетических трусиках.
28 февраля
19:00
«Аврора»
Премьера киноальманаха «Очень женские истории»
За неделю до старта проката в «Авроре» покажут сборник разножанровых короткометражек «Очень женские истории». Особенно драматичной и трогательной получилась работа режиссера Наталья Меркуловой – о взаимоотношениях двух сестер, которых играют Виктория Толстоганова и Виктория Исакова.
28 февраля
19:00
Восточный павильон Михайловского замка
Иммерсивный спектакль «Садко»
Мало кто знает, но в Русском музее (в симпатичном павильоне рядом с Михайловским замком) есть Центр мультимедиа. Его молодые сотрудники — саунд-дизайнеры и художники вместе с творческим объединением InsideOut придумали иммерсивный спектакль по русской былине «Садко». Это путешествие по миру видеоарта, музыкального эксперимента, современной хореографии, театра и изобразительного искусства. Зритель следует за героем, становясь участником живой картины. Работа Репина «Садко» и другие произведения из коллекции Русского музея послужили основой для создания мультимедийного контента, который опирается на звуковую партитуру и визуальные маркеры, сделанные с применением электроарфы и других аудиовизуальных инструментов.
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Дмитрий Ренанский
28 февраля
20:00
Дом-музей Шаляпина
Спектакль «Художник извне и изнутри»
Возвращение «гастрономического байопика» Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского. Основой спектакля стала книга известного искусствоведа и писателя Аркадия Ипполитова «Художник извне и изнутри», объединившая два подробно откомментированных текста — дневник выдающегося итальянского художника XVI века Якопо да Понтормо («Моя книга», и его жизнеописание, принадлежащее перу основоположника современного искусствоведения Джорджо Вазари («Жизнь Якопо из Понтормо, флорентийского живописца»). Исполнители – Павел Гершензон, Ольга Манулкина, Илона Маркарова, Иван Николаев, Алексей Платунов, Сергей Полотовский, Евгения Сафонова, Алена Старостина, Игорь Троилин, Настасья Хрущева.
28 февраля
21:00
Social сlub
Концерт «Новый мир»
В Social сlub в пятницу режиссер и перфомер Владислав Наставшев и композитор Иван Лубенников представят свой музыкальный проект «Новый мир», названный в честь знаменитого литжурнала. Хрупкую поэзию Серебряного века Наставшев и Лубенников соединяют с синти-попом.
28 февраля
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Orto Doidu с участием Shokh
В пятницу в Stackenschneider пройдет вечеринка серии Orto Doidu с мощным хедлайнером – берлинским продюсер и диджеем Shokh. В его послужном списке – выступления в Tresor, Salon Zur Wilden Renate, эфиры на амстердамском Red Light Radio, роттердамском Operator Radio, лондонском Rinse FM, подкаст для Crack Magazine. Локальную поддержку ему окажут: автор серии Orto Doidu Нюргуяна и резидент формации Roots United Артем El.
29 февраля
15:00
ВШЭ
Февральские «Диалоги»
В субботу вновь пройдут «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». В Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123 в 15:00 медиаменеджер Демьян Кудрявцев и журналист Александр Баунов обсудят будущую конституцию. Через час автор книги «Чечня рядом. Война глазами женщины» Ольга Алленова и фотограф-документалист Валерий Мельников поговорят о том, как работать в горячих точках. Завершатся «Диалоги» встречей режиссеров Юрия Быкова и Кантемира Балагова. Они побеседуют о том, в каких условиях в России снимается кино. Вход свободный.
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Shutterstock
29 февраля
16:00
Библиотека Лермонтова
Лекция о совмещении работы и личной жизни
Психолог Александрина Лебедева в субботу расскажет в Открытой гостиной библиотеки Лермонтова (Литейный пр.,19) как сбалансировать работу, свои интересы и личную жизнь – и возможно ли это вообще. Вход свободный.
29 февраля
20:00
Opera
Концерт группы «Щенки»
Группа «Щенки» Феликс Бондарева и Максим Тесли выступит в субботу в клубе Opera. Причины, почему на концерт стоит пойти, как минимум две: во-первых, можно живьем послушать песни с прошлогоднего альбома «Цвет времени», во-вторых, это 101-ый (красивая цифра!) лайв музакантов.
29 февраля
21:00
Студия перфомативных искусств «Сдвиг»
Спектакль «Лакомый кусочек»
В субботу – премьера спектакль постанатомического театра Maailmanloppu о биотехнологиях и мужской беременности. Проект основан на книге Ирины Аристарховой «Гостеприимство матрицы» и вымысле авторов спектакля – драматурга Алины Шклярской («Чук и Гек», «Неприкасаемые») и режиссера Александры Пистолетовой. Подробнее здесь.
29 февраля
23:00
Terminal bar
Вечеринка в честь 10-летия Terminal bar
Культовый Terminal bar на Белинского, 11 отмечает юбилей – 10 лет. Празднования по этому случаю растянутся на все выходные. В субботу вечеринка начнется в 23:00, обещают специальное меню, угощения, живую музыку и dj-сеты. В воскресенье вторая серия праздника стартует пораньше – в 19:00.
1 марта
13:00
KGallery
Лекция-экскурсия «Универсум искусства Бориса Кустодиева»
Новая выставка создателя «Купчихи за чаем» показывает его как мультимедиа-ниндзя: живописца, графика, сценографа, книжного дизайнера и фотографа. По иронии судьбы, бесчисленное количество иллюстраций были сделаны художником в состоянии тяжелой болезни в холодном и голодном Петрограде после революции. В воскресенье гидом в универсум Кустодиева станет научный сотрудник Эрмитажа Георгий Соколов.
1 марта
15:00
Парк 300-летия
Масленица в Парке 300-летия
В воскресенье в Парке 300-летия – празднование Масленицы. Славянские традиции совместят с новыми технологиями — дополненной реальностью и пиротехническими фонтанами. Будет и концерт – выступят Quest Pistols Show и «Бурановские бабушки». Вход свободный.
1 марта
16:00
Новая сцена Александринского театра
Курс лекций «Память, тело, речь»
Психиатры, режиссеры и искусствоведы читают на Новой сцене Александринки курс «Память, тело, речь», который поможет зрителям лучше понимать театр. Это проект «Прагмемы» с бесплатным (но по записи!) участием. Так, на третьей лекции курса психиатр, доктор наук Иосиф Зислин расскажет, страдал ли на самом деле Эдип тем, что называют «эдипов комплекс».
1 марта
17:30
«Аврора»
Спецпоказ фильма «Сладкая жизнь»
В честь столетия Федерико Феллини в марте в прокат вновь выйдет его «Сладкая жизнь», породившая волну купаний в фонтане Треви и любви всего мира к Марчелло Мастроянни. В воскресенье картину можно будет увидеть почти за неделю до ре-релиза.
1 марта
18:00
театр ЦЕХъ
Спектакль «Кукольный дом»
В воскресенье в театре ЦЕХъ пройдет премьера «Кукольного дома» Генрика Ибсена. В версии режиссера Владимир Юров классическая (и актуальная!) история (как Норе Хельмер не достаточно того, что она просто жена адвоката и мать троих детей) происходит в фантазийном поле.
1 марта
19:00
Каменноостровский театр
Спектакль «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел»
В воскресенье на второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) – премьера спектакля «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел» режиссера Антона Морозова. Работа выходит в рамках проекта «Курсовая» — четыре молодых режиссера (студенты Мастерской Андрея Могучего) поставили близкие им тексты. Так, Морозов выбрал пьесу Лагарса. Она о том, как пять женщин ждут, когда в их доме вновь появится мужчина.
1 марта
20:00
«Морзе»
Концерт Томми Кэша
Треки эстонца Томми Кэша играют на танцполах всей России и показах Рика Оуэнса, а клипы с миллионами просмотров — новое визуальное искусство. В воскресенье, будто ознаменовав начало весны, кэмп и рэп-сенсация выступит в клубе «Морзе».
До 1 марта
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Выставка «Лихие 90-е»
Последние выходные работает выставка-хит, которую рекомендуют к посещению не только искусствоведы, но и Максим Виторган, а также сестра-близнец Игоря Сечина. На четырех этажах показывают 150 произведений от 100 российских художников, переживших «лихие 90-е»: от Мамышева-Монро и дуэта Комара и Меламида до Гелия Коржева. За каждой работой — человеческая история, ведь пока одни художники строили карьеру в Нью-Йорке на волне интереса ко всему советскому, другие писали портреты романтически настроенных бандитов, а третьи — категорически не приняли реалии «дикого капитализма».
До 4 марта
Arts Square Gallery
Выставка «Мадонна в цветах»
В галерее напротив Русского музея показывают живопись на религиозные сюжеты от фламандских живописцев школы Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля-младшего (внука Питера Брейгеля-старшего), Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Обрамленные пышными цветочными венками Мадонны — ноу-хау художников, живших в «Золотой» для Нидерландов век. Работы для выставки, организованной при поддержке фонда «Новое искусствознание», предоставили частные коллекционеры.
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