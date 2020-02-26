Уикенд в Петербурге с 27 февраля по 1 марта

Выставка «Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show»

На прошлой неделе мир узнал, что создатель знаменитых «шоу ангелов» бельевого бренда Victoria's Secret Эд Разек ответственен за домогательства к моделям и «культуру женоненавистничества» в компании. Теперь выставка австралийского фотографа, который 10 лет документировал выходы Адрианы Лимы, Леди Гаги и Кэндис Свейнпол, будет иметь несколько иной привкус, как и его слова: «Я не раз сравнивал свой уникальный доступ за кулисы с работой уборщика в Белом доме. Я постоянно становлюсь свидетелем невероятных исторических событий». В любом случае — легендарные шоу уже ушли в историю, как и их закулисный мир, где невероятно красивые женщины перевоплощаются в «ангелов» в китчевых синтетических трусиках.