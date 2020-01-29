Фильмы «Маленькие женщины» и «1917» в прокате, спектакль Анатолия Васильева с великой Аллой Демидовой в БДТ, а также показ работы Дэвида Хокни в Новой Голландии – чем заняться в выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 30 января по 2 февраля
С 27 января
Аудиоспектакль «Я жила»
С 27 января в Петербурге заработал проект «Мобильный художественный театр». В нашем городе команда поставила аудиоспектакль об Ольге Берггольц «Я жила». Ее играет Елизавета Боярская. В режиме онлайн вместе с актрисой можно пройти путь по блокадному Ленинграду — от улицы Рубинштейна до Дома Радио на Итальянской. В спектакле «Я жила», созданном в партнерстве с Домом культуры Льва Лурье, использованы фрагменты блокадных дневников Ольги Берггольц, выступление в эфире ленинградского радио от 18 января 1943 года и стихотворения «Светофор» и «Я никогда героем не была». Режиссерами постановки выступили Михаил Зыгарь и Алексей Киселев, автором текста — Валерий Панюшкин, музыки — Леонид Андрулайтис. Чтобы пойти на спектакль, достаточно скачать мобильное приложение, купить в нем билет и отправиться по маршруту в любое удобное время. Подробнее здесь.
29 января – 29 февраля
Name Gallery
Выставка ZOIKA
В прошлом году в Петербурге оформилось группа «Новые городские художники» — авторы, живущие в психо-неврологических интернатах, под руководством художника Стаса Багса медленно, но верно становятся русскими Баскиа. Групповая выставка ребят уже прошла в Центре им.Курехина в мае, летом их работы стали частью проекта «Хоть стой, хоть падай» в Музее стрит-арта, а в январе они вступают в мир «взрослого» коммерческого искусства — персональный проект художницы ZOIKA открывается в Name gallery, которая продает, например, Леонида Цхэ. Зойка — лидер группы, которая работает масштабно и экспрессивно, создавая холсты размером 2 на 3 метра. Для автора, который не владеет техниками чтения и письма в традиционном понимании, работа с текстом становится сакральной инициацией, а также попыткой вербального контакта с внешним миров и отражением его многообразия. Это «иное» маргинальное искусство вбирает в себя творчество тех, кто не вписан в общепризнанные рамки и структуры культурного «истеблишмента».
С 30 января
Фильм «1917» / 1917
Военная драма Сэма Мендеса («Красота по-американски») стала триумфатором «Золотого глобуса», взяв и приз за режиссуру, и как лучшая драма, и, кажется, готова повторить успех на «Оскаре». Но особенно виртуозна тут работа оператора Роджера Дикинса, снявшего историю будто бы без монтажных склеек. Двое солдат в Первую мировую пытаются за несколько часов до наступления добраться до батальона, который иначе попадет в ловушку.
С 30 января
Фильм «Маленькие женщины» / Little Women
Блестящая умница режиссер и актриса Грета Гервиг позвала в феминистскую экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт своих (и наших) любимых маленьких и больших женщин и мужчин – Сиршу Ронан, Эмму Уотсон, Флоренс Пью, Элайзу Сканлен, Лору Дерн, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе и Луи Гарреля.
С 30 января
Фильм «Танец с саблями»
Красавец Амбарцум Кабанян из «Мастерской Петра Фоменко» играет главную роль в байопике Арама Хачатуряна. Фильм рассказывает, как композитор всего за восемь часов сочинил свое самое известное произведение для эвакуированного в Пермь (тогда Молотов) Мариинского (тогда Кировского) театра.
С 30 января
Фильм «Ярды»
Очередная отечественная попытка снять картину про рэперов – все предыдущие от фильма «Газгольдер» до сериала «Бонус» проваливались. Перед съемками режиссер Андрей Корытко сделал документальную ленту о своем друге хип-хоп-музыканте, и это внушает надежду, что на этот раз все может получиться.
30 января
18:30
Dom Boutique Hotel
Паблик-ток с Викторией Терешкиной
Прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина в четверг станет гостьей паблик-тока в Dom Boutique Hotel. После открытого интервью также покажут документальный фильм о хореографе-реформаторе XX века Михаиле Фокине, созданный автором знаковой телепередачи «Международное обозрение» Иннокентием Ивановым. Встреча с Викторией Терешкиной проходит в рамках нового проекта о театре «Тройной дайкири». Он будет включать лекции, интервью и премьеры документальных фильмов студии «Телеинвест». Подробнее здесь.
30 января
18:30
Фонтанный дом
Презентация книги Александра Кушнера
В четверг поэт расскажет о своей новой книге «Посещение» в Фонтанном доме. В ней собраны тексты, написанные Александром Кушнером с 1962 по 2018 годы. Поэт опирается на традиции русской классической литературы. Так, самое первое стихотворение сборника начинается со слов «Я тоже посетил…» – это аллюзия на строчки Пушкина.
30 января
19:00
MOD
Концерт «Кассиопеи»
В четверг абсурдистская синти-поп группа из Минска выступит в клубе MOD. Концерт «Кассиопея» позиционирует как «непрезентацию нового альбома» – пластинки они не выпускали уже пять лет. Зато состав разросся до квартета: музыканты Илья Черепко-Самохвалов (вокал, тексты), Александр Либерзон (клавиши, музыка) и Сергей Соколов (гитара) теперь играют с барабанщиком Артемом Залесским (кабаре-бэнд «Серебряная Свадьба»).
30 января
19:30
«Игры разума»
Лекция о жизни пригородных дворцов Петербурга в блокаду
Историк Павел Котляр изучал жизнь царских резиденций (Пушкин, Павловск, Петергоф и Гатчина) в годы блокады по советским и немецким архивам. Об исчезновении Янтарной комнаты и менее известных фактах он расскажет 30 января в кластере «Игры разума».
30 января – 20 марта
MYTH Gallery
Выставка «Никита Селезнев. Карате-поэзия (Karate Poetry)»
Новая бодрая MYTH Gallery заняла в Петербурге пустующую нишу, которую условно можно назвать «абстрактный хип-хап» — построенные на полутонах и неуловимых смыслах выставки, где видео-арт с бесконечно смеющимися голыми женщинами сочетается с огромной черной футболкой и мрачной графикой в духе блэк-метал альбомов. В ней покажут и новый проект Никиты Селезнева — скульптора, героя прошлогоднего арт-номера и просто красавца — под названием «Поэзия каратэ». Выставка под кураторство Анны Заведий раскроет феномен фан-переводов текстов песен известных мировых групп. «Тип поэзии, с которой я хотел бы работать, был найден на интернет-сайте Amalgama-lab. Это база переводов популярных песен, написанных анонимными добровольцами. В конце концов мы получаем специальный тип текста, который включает в себя идеи авторов песен и форму "технического перевода". Текст, который я предлагаю называть, в рамка проекта — каратэ-поэзия», — объясняет художник. Самое интригующее — исследование явления Никита визуализирует инсталляцией из бетона и металла.
31 января
8:30
«Манеж»
Лекция Алексея Онацко на CreativeMornings
Куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко в пятницу рано утром расскажет в «Манеже», как его любовь к морю помогает ему в работе. Встреча пройдет в рамках проекта CreativeMornings. Вход свободный, но регистрация обязательна, так как количество мест ограничено. Перед лекцией будет завтрак.
31 января – 2 февраля
19:00
БКЗ «Октябрьский»
«Фэшн Фрик Шоу» Жан-Поля Готье
L’enfant terrible высокой моды, придумавший остроконечные бюстгальтеры Мадонны и яркие костюмы для фильмов Альмодовара и Гринуэя Жан-Поль Готье покажет свое фэшн-шоу в Петербурге. Это микс из танцев и подиумного представления под музыку от диско до панка, с участием актеров, танцовщиков, артистов цирка. Ставили его режиссер Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и лауреат «Грэмми» Нил Роджерс, но главный герой тут, конечно, сам Жан-Поль Готье.
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Фото: Павел Антонов, пресс-служба БДТ
31 января, 1 февраля
19:00
БДТ
Гастроли спектакля Анатолия Васильева «Старик и море»
В пятницу и субботу на фестивале Анатолия Васильева в БДТ пройдут гастроли его работы «Старик и море». После многолетней паузы в 2017-м режиссер вновь поставил спектакль в России. Это и оммаж создателю Таганки Юрию Любимову, и человеку-синониму современного театра Роберту Уилсону. В главной (и единственной) роли – великая Алла Демидова.
31 января
19:30
Новая сцена Александринского театра
Концерт в рамках проекта «Галерея плавающего звука»
В пятницу проект «Галерея плавающего звука» продолжит свои сеансы на Новой сцене Александринского театра. Это уникальное место для демонстрации и исполнения работ, выполненных в жанре пространственного звука. В программе – сочинения Vinzenz Schwab, Ilia Symphocat и Matija Schellander. Вход свободный, но по регистрации.
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Фото: Shutterstock
31 января
19:30
здании Двенадцати коллегий
Лекция о будущем искусственного интеллекта
В пятницу в СПбГУ о том, что будет с роботами (и надо ли нам их бояться) поспорят философ Александр Секацкий и научный сотрудник Института Макса Планка, евангелист компании ABBYY Иван Ямщиков. Лекция организована Ассоциацией выпускников вуза. Поскольку режим пропускной, нужна регистрация на сайте и удостоверение личности на входе.
С 31 января
Открытие кафе Atlas
Выпускники авторитетнейших ресторанных команд Петербурга – Мария Основская (в прошлом – управляющая кафе «Траппист» и Smoke BBQ) и экс-сомелье DuoBand, номинант ресторанной премии «Собака.ru» Максим Дмитриев запустили в здании апарт-отеля на 2-ой Советской улице первый собственный проект – гастробистро Atlas. Вот, к примеру, три блюда, ради которых вам точно захочется туда вернуться – сашими из тунца, томаты со страчателлой и стейк из говяжьего сердца с капустой пак-чой. Подробнее о режиме работы и меню здесь.
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Фото: Shutterstock
31 января
20:00
«Порядок слов»
Лекция о психическом здоровье и суициде
В пятницу в магазине «Порядок слов» врач-психиатр Вероника Витковская расскажет о суициде: почему мысли о нем возникают и как распознать, что близкий человек нуждается в помощи. Лекция завершает цикл просветительских встреч о психическом здоровье, культура которого только начинает складываться в России.
31 января
20:00
«Космонавт»
Концерт проекта «Пневмослон»
Альтернативная личность Нейромонаха Феофана — лорд Пневмослон — выступит с презентацией своего нового «хайпкор»-альбома «Зуб известного человека». Это третья пластинка коллектива. Как и Феофан, Лорд Пневмослон скрывает лицо, а его музыканты – имена.
31 января — 27 апреля
Эрарта
Выставка «Игорь Баранов. Herbarium»
Летом художник Игорь Баранов с единомышленниками делал выставку-фильм ужасов Suspense в стрит-арт сквоте на Васильевском, а затем проект Suspense 2.O в «Севкабель Порту». На персональной экспозиции в Эрарте он покажет переосмысление жанра Vanitas — барочного аллегорического натюрморта, композиционным центром которого является человеческий череп. Баранов сохраняет все традиционные детали — цветы, оружие, но представляет в современном изводе — кастет вместо ножа, например. Подобные натюрморты — это аллегорические шифры, читать которые следует, как книгу, примечая, где подгнил персик, а где в углу картины загорелся алчный кошачий глаз. Современники этот язык, живописующий опасности пороков и вдохновляющий встать на путь добродетели, практически утратили.
31 января
23:00
Union bar
Вечеринка в честь 6-летия Union bar
В честь своего шестилетия Union bar устроит «Языческую вечеринку». В соответствии с темой обещают задекорировать пространство, придумать тематические коктейли и даже завезти дичь (буквально) в гриль-бар.
31 января
23:00
«Кузня»
Вечеринка с участием Peak & Swift
Немецкий дуэт Peak & Swift в пятницу вечером сыграет сет в «Кузне». Локальная поддержка – от арт-директора клуба Кирилла Сергеева (ака Kito Jempere), Slava Knfprty, Кирилла Шаповалова и Fanick.
31 января
23:59
Stackenschneider
Вечеринка серии Melting Pot
В последний день января в Stackenschneider пройдет вечеринка из серии Melting Pot. Провожать второй месяц зимы и ставить пластинки в этот вечер будут Tsyo, Tolya Klepalov и Shutta.
1 февраля – 12 апреля
Новая Голландия
Показ видеоработы Дэвида Хокни в Новой Голландии
В субботу в Новой Голландии стартуют показы видеоработы «Уолдгейтский лес, зима, 2010» Дэвида Хокни. В 2018 году его картина «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» была продана за $90,3 млн., сделав британца самым дорогим художником из ныне живущих. Прошедший путь от поп-арта до новых медиа Хокни находится в табели о рангах пейзажистов где-то рядом с Ван Гогом, к тому же одинаково ловко обращается с кистью, камерой-обскурой, фотоаппаратом и i-pad. Чтобы показать работу художника во дворе «Бутылки» построят специальный зеркальный павильон. Вход свободный. Подробности и расписание здесь.
1, 2 февраля
11:30
Karlsson Haus
Спектакль «Домашние монстры»
В выходные в театр Karlsson Haus – премьера детского спектакля «Домашние монстры». Его режиссер Светлана Бень, солистка кабаре-бэнд «Серебряная свадьба», поставила книгу Дельфины Дюран «Мой дом». В этом жилище живут необычные обитатели: Лиса-колбаса, Бориска-сосиска, Двой-няшки, Мегастрахолюдина и другие.
1 февраля
16:00
библиотека им. Лермонтова
Спектакль-комикс «ПСИБО»
В библиотеки им. Лермонтова (Литейный, 19) покажут спектакль «ПСИБО» по пьесе Константина Стешика в постановке Тимофея Ткачева. У него необычный формат: голоса актеров записаны заранее, а вот иллюстрации художница Надежда Ишкиняева рисует здесь же и в режиме онлайн их выводят на экран. Вход свободный. После показа пройдет обсуждение.
1 – 23 февраля
Центральный музей связи им. Попова
Выставка «Мера Хаоса»
Наверняка, вы слышали о некоем science art или art&science — смычке науки и искусства, новом жанре, который откроет нам волшебную дверь в прекрасное междисциплинарное будущее? Проект «Мера хаоса», который совместно делают Фонд Эрмитаж XXI век и кураторское агентство одного из главных городских культуртрегеров Лизы Савиной — попытка пролить свет на то, что ученые и художники действительно могут делать вместе. Кроме международной выставки важных художников, исследующих биологические и физические концепции, искусственный интеллект и астрономию, будет образовательная программа с перформансами от фестиваля Gamma и Лаборатории новых медиа, дискуссиями ученых из ИТМО, философов и кураторов. Подробнее здесь.
1 февраля
19:00
Театр им.Ленсовета
Проект-читка «Чехов и К°»
На сцене Театра им. Ленсовета в субботу вновь пройдет встреча из литературно-просветительского проекта «Связь времени». На этот раз читать будут Чехова. Режиссер Мария Романова разложила рассказ «Попрыгунья» на трех актеров – Светлану Письмиченко, Александра Солоненко и Евгения Филатова. Во втором отделении современный прозаик Кира Грозная прочтет собственное произведение «Дети огня». С Чеховым ее роднит способность «видеть красивое в невзрачном, интересное в обыденном, смешное в пафосном».
1 февраля
21:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Страх и ненависть в Лас Вегасе»
В субботу экранизацию Терри Гиллиамом гонзо-книги Хантера С. Томпсона (с Джонни Деппом и Бенисио Дель Торо!) вновь покажут на большом экране. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
1 февраля
23:00
RAF25
Вечеринка «Sacred Sound #2»
В субботу в клубе-бункере RAF25 выступит испанский продюсер и диджей Reeko, резидент Pole Group и #Avian, основатель импринта Mental disorder recs и постоянный гость серии Mario Berger (Official). Принимающей стороной выступит Ậ.Deniậl – идеолог проекта Sacred Sound, а поддержку окажут резиденты Reform, дуэт #VTP и Bøngvr.
1 февраля
23:55
Blank
Вечеринка «Ритм-Архитектура»
В первый день последнего месяца зимы в клубе Blank – вечеринка из авторской серии Жени Клепалова (ака Module Werk) «Ритм-Архитектура». Лайн-ап главного танцпола впечатляющий: Evan Baggs — американец из Берлина, который стал своим в авангарде главных селекторов мира, Nicola Kazimir и Audino — системообразующие участники шумного цюрихского общества Les Points. Локальный поддержка – Zaletny и Andrey Kaptsan. На «бекстейдже» играют Kalivas, Module Werk, Tolya Klepalov и Saturnov.
2 февраля
16:00
«Мачты»
Перфоманс-презентация книги «Революция на языке палиндрома»
В воскресенье в клубе «Мачты» в «Севкабель Порту» – презентация книги «Революция на языке палиндрома: Блок и Маяковский в поэтических трансформациях». Ее представят один из авторов Антонина Балашова и научный редактор Андрей Россомахин. Кульминацией встречи станет перформанс, исследующий звуковую организацию каждой из поэм, при участии актрисы Влады Миловской и музыканта Игната Хлобыстина. Вход свободный.
2 февраля
21:00
Дом радио
Концерт Young Echo
Культурно-образовательный центр Дом радио запускает новое направление — musicAeterna: underground. Откроют его шесть музыкантов из Бристоля, представляющие проект Young Echo. Они играют сплав трип-хопа, даба, пост-панка и грайма.
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