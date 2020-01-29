Уикенд в Петербурге с 30 января по 2 февраля

Выставка ZOIKA

В прошлом году в Петербурге оформилось группа «Новые городские художники» — авторы, живущие в психо-неврологических интернатах, под руководством художника Стаса Багса медленно, но верно становятся русскими Баскиа. Групповая выставка ребят уже прошла в Центре им.Курехина в мае, летом их работы стали частью проекта «Хоть стой, хоть падай» в Музее стрит-арта, а в январе они вступают в мир «взрослого» коммерческого искусства — персональный проект художницы ZOIKA открывается в Name gallery, которая продает, например, Леонида Цхэ. Зойка — лидер группы, которая работает масштабно и экспрессивно, создавая холсты размером 2 на 3 метра. Для автора, который не владеет техниками чтения и письма в традиционном понимании, работа с текстом становится сакральной инициацией, а также попыткой вербального контакта с внешним миров и отражением его многообразия. Это «иное» маргинальное искусство вбирает в себя творчество тех, кто не вписан в общепризнанные рамки и структуры культурного «истеблишмента».