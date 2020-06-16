Покупая билет на спектакль, который покажут на платформе bdtdigital.ru 19 июня, зрители поддержат НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Все собранные с продажи билетов деньги пойдут на закупку тестов на антитела к COVID-19 — они позволят врачам эффективно и безопасно работать с пациентами. Всего БДТ закупит 1 600 тестов на антитела — закупку и передачу всего необходимого больнице в самые кратчайшие сроки возьмет на себя фонд «Не напрасно». Стоимость билета нефиксированная — и начинается от 100 рублей.

«Несмотря на пандемию, НИИ продолжает помогать людям — каждый день в медицинское учреждение поступает 200-300 пациентов с острыми неотложными состояниями. В момент поступления пациента в стационар важно вовремя протестировать его на наличие коронавируса, чтобы не допустить, даже в случае бессимптомного течения болезни, распространения инфекции внутри больницы. Не менее важно своевременно тестировать медицинский персонал, особенно на наличие иммунитета к COVID-19. Поэтому ежедневно НИИ требуются тесты на коронавирус, которых, в связи с потоком пациентов и отсутствием у больницы ковидного статуса, на всех не хватает», — говорят в БДТ.

Напомним, 17 мая Большой драматический театр имени Товстоногова запустил сбор средств для НИИ имени Джанелидзе в Петербурге — пожертвования можно было оставить на специальном разделе портала БДТdigital до окончания суток. За это время удалось собрать 3 870 000 рублей на поддержку Скорой помощи НИИ. Эстафету принял «Гоголь-Центр», о своем намерении присоединиться к акции заявили театр «Приют Комедианта», Московский театр «Современник», Тюменский БДТ, Новосибирский театр «Старый Дом», а позже и Александринский театр. Актеры прочли подлинные монологи медиков, прямо сейчас борющихся за здоровье людей с диагностированным коронавирусом.