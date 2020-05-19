Александринский театр покажет премьеру онлайн-перформанса «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство» Бориса Акунина

Пьеса «Драма на шоссэ» была написана Акуниным специально для Александринского театра в жанре «судебный детектив». Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века — коллегия присяжных в реальном времени вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. У тех, кто смотрит перформанс, также будет возможность принять участие в голосовании.

26 мая, в день премьеры, в состав присяжных войдут деятели науки и культуры — в том числе актриса Мария Миронова, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк Николай Сванидзе. В ролях всех участников судебного процесса — от обвиняемого до судьи — Игорь Волков, Петр Семак, Виктор Шуралев, Александр Лушин, Анна Блинова, Степан Балакшин и Сергей Мардар.

Над реализацией онлайн-перформанса работал режиссер Антон Оконешников, художник Елена Жукова, композитор Даниил Коронкевич, видеохудожник Константин Щепановский, художник по свету Игорь Фомин. Художественный куратор — Валерий Фокин. Трансляция пройдет в официальной группе Александринского театра, а также на сайте. В ходе показа можно будет сделать пожертвование — все собранные средства будут направлены Благотворительному фонду «Артист» и Благотворительному фонду «Детский хоспис».

Напомним, в марте главный режиссер Александринского театра Николай Рощин и креативный директор Новой сцены Александр Малич провели первую в истории театра онлайн пресс-конференцию, в рамках которой рассказали о планах Александринки на время карантина. Несмотря на закрытие всех федеральных учреждений культуры, Александринский театр все-таки покажет все свои запланированные премьеры. Незадолго до этого театр принял решение показывать часть своих спектаклей онлайн. Трансляции можно будет посмотреть на официальном сайте и в социальных сетях театра.