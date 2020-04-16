Онлайн-квартирник в честь Майка Науменка Большой театр кукол проведет 20 апреля. Режиссер Руслан Кудашов отметил, что на выбор героя для первого zoom-события в истории театра повлиял тот факт, что Науменко сам работал на площадке звукорежиссером.
Большой театр кукол проведет первый zoom-квартирник. Его посветят творчеству Майка Науменко
«В то время на месте, где сейчас находится малая сцена, был звукоцех с очень хорошей японской аппаратурой, и именно там он записал один из своих альбомов (кажется, как раз первый – "Сладкая N")», – рассказывает Кудашов.
Труппа театра прошлым летом собирала материал о Майке Науменко, чтобы потом поставить о нем спектакль, но в итоге ничего не складывалось – «кто-то был занят, кто-то не мог». Когда театр закрылся из-за коронавируса, у команды появилось больше свободного времени и возможность вернуться к прошлой идее.
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Репетиции актеров БТК пока тоже проходят только в форме видеоконференции
Старт трансляции в приложении для видеоконференция Zoom БТК дадут 20 марта в 17:00, а эфир будет транслироваться в группе театра во «Вконтакте». В программе – песни лидера группы «Зоопарк» в исполнении артистов Большого театра кукол, которые сейчас соблюдают самоизоляцию в своих квартирах. Какие-то компазиции обещают исполнять по канонам, а что-то – «через призму театрального погружения».
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Майк Науменко
Майк Науменко – лидер руппы «Зоопарк», автор песен «Мы танцуем буги-вуги», «Моя сладкая N», «Пригородный блюз». Он – один из культовых рок-музыкантов СССР, работал с Борисом Гребенщиковым и группой «Кино». Совпало, что 18 апреля 2020-го Майку Науменко исполнилось бы 65 лет и было решено приурочить «Карантинный Zoom-Квартирник» к этому событию.
Большой театр кукол под руководством Руслана Кудашова ранее выпустил цикл спектаклей о поэтах ХХ века: Башлачеве, Бродском, Высоцком, Летове. Это спектакли-концерты о тех, кто стал выразителем эпохи, но остался недооцененным и недопонятым. Постановки БТК исследуют и раскрывают авторов и время, в которое они жили, через их поэтический мир.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». МДТ запускает серию онлайн-спектаклей, литературных чтений и бесед с артистами театра, а БДТ портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.
Фото: архивы пресс-служб
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