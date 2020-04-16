Большой театр кукол проведет первый zoom-квартирник. Его посветят творчеству Майка Науменко

«В то время на месте, где сейчас находится малая сцена, был звукоцех с очень хорошей японской аппаратурой, и именно там он записал один из своих альбомов (кажется, как раз первый – "Сладкая N")», – рассказывает Кудашов.

Труппа театра прошлым летом собирала материал о Майке Науменко, чтобы потом поставить о нем спектакль, но в итоге ничего не складывалось – «кто-то был занят, кто-то не мог». Когда театр закрылся из-за коронавируса, у команды появилось больше свободного времени и возможность вернуться к прошлой идее.