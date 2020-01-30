Номинационный совет Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» объявил номинантов по итогам сезона 2018-2019. Лидером в этом году стал ТЮЗ им. А.А. Брянцева, а также сразу на несколько статуэток претендуют постановки «Обрыв» Анатолия Ледуховского и «Исследование ужаса» Бориса Павловича. Церемония награждения премии «Прорыв» состоится 27 апреля на Новой сцене Александринского театра. «Собака.ru» публикует полный список номинантов.
Стали известны номинанты 11-ой Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»
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«Собачка, которой не было», Городской театр
Лучший режиссер
Анна Бессчастнова — «Собачка, которой не было», Городской театр
Андрей Богданов — «Мария Стюарт», Камерный театр «ТОК»
Елизавета Бондарь — «Близкие друзья», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Роман Каганович — «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики»
Евгений Корняг — «Сад наслаждений», театр Karlsson Haus
Евгений Ткачук — «Священный полет цветов», Конно-драматический театр «Велесо»
Артем Томилов — «табортаборт», Площадка «Скороход»
Лучший художник
Константин Бинкин — за световое оформление спектакля «Аустерлиц», БДТ им. Г.А. Товстоногова, режиссер Евгения Сафонова
Ник Хамов — за создание сценографии и кинетических машин в спектакле «Faust.Labor» Инженерного театра «АХЕ»
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«Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Лучшая актриса
Василиса Денисова — за исполнение роли Марлин в спектакле «TOPGIRLS», Социально-художественный театр
Юлия Захаркина — за исполнение роли Якова Друскина в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»
Анна Кочеткова — за исполнение роли Анны в спектакле «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики»
Анна Мигицко — за исполнение роли Веры в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Алина Никольская – за исполнение роли Ольги Игоревны Горелкиной в спектакле «День учителя / 2048», «Этюд-театр»
Яна Савицкая — за исполнение роли Леонида Липавского в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»
Анна Слынько — за исполнение роли Эрнестины в XX веке в спектакле «Близкие друзья», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
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«Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», Театр-фестиваль «Балтийский дом». Фото: Н.Кореновская
Лучший актер
Николай Балобан — за исполнение роли Мортимера в спектакле «Мария Стюарт», Камерный театр «ТОК»
Владимир Кузнецов — за моноспектакль «табортаборт», Площадка «Скороход»
Егор Лесников — за исполнение роли Мужа в спектакле «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко», Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Иван Николаев — за исполнение роли Павла в спектакле «Сосед», театр post
Олег Сенченко — за исполнение роли Волохова в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Кузьма Стомаченко — за исполнение роли Райского в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Иван Стрюк — за исполнение ролей Ханса и Коли в спектакле «Близкие друзья», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Федор Федотов — за исполнение роли Мэннерса-младшего в спектакле «Алые паруса», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Ник Хамов — за исполнение роли Фауста в спектакле «Faust.Labor», Инженерный театр «АХЕ»
Евгений Шумейко — за исполнение роли Зилова в спектакле «Утиная охота», театр «Мастерская»
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«Аустерлиц», БДТ им. Г.А. Товстоногова
Лучший исполнитель роли второго плана
Илья Божедомов — за исполнение роли Николки в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Анастасия Казакова — за исполнение роли Марфеньки в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева
Александр Кошкидько — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном
Дмитрий Крестьянкин — за исполнение роли Николая Заболоцкого в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»
Алена Кучкова — за исполнение роли Пульхерии Александровны Раскольниковой в спектакле «Преступление и наказание», театр «Приют комедианта»
Дарина Одинцова — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном
Ксения Плюснина — за исполнение ролей Терпеливой Гризельды и Кит в спектакле «TOPGIRLS», Социально-художественный театр
Мария Сандлер — за исполнение роли в спектакле «Аустерлиц», БДТ им. Г.А. Товстоногова
Анна Христич — за исполнение роли Бабушки Нино в спектакле «Собачка, которой не было», Городской театр
Петр Чижов — за исполнение роли Александра Введенского в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»
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«Пожалуйста, дальше (Гамлет)», театральная компания Dreams Come True
Лучший менеджер
Станислав Белозеров — за реализацию театральной программы Площадки «Скороход» в сезоне 2018-2019
Дарья Добрынина — за реализацию проекта «Фламандская школа» в рамках Русского павильона LVIII Венецианской биеннале
Ксения Евдокимова — за подготовку и выпуск российской адаптации проекта швейцарской театральной компании Dreams Come True «Пожалуйста, дальше (Гамлет)» в рамках V Летнего фестиваля искусств «Точка доступа»
Анна Каргапольцева, Михаил Каргапольцев — за развитие и продвижение театра «ЦЕХЪ» в сезоне 2018-2019
Софья Ошлыкова — за реализацию проекта Chill_ka (читки современных пьес в барах Петербурга)
Артем Томилов — за старт и координирование работы театральной компании «Перфобуфет»
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