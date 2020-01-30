Лучший исполнитель роли второго плана

Илья Божедомов — за исполнение роли Николки в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева

Анастасия Казакова — за исполнение роли Марфеньки в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева

Александр Кошкидько — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном

Дмитрий Крестьянкин — за исполнение роли Николая Заболоцкого в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»

Алена Кучкова — за исполнение роли Пульхерии Александровны Раскольниковой в спектакле «Преступление и наказание», театр «Приют комедианта»

Дарина Одинцова — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр на Литейном

Ксения Плюснина — за исполнение ролей Терпеливой Гризельды и Кит в спектакле «TOPGIRLS», Социально-художественный театр

Мария Сандлер — за исполнение роли в спектакле «Аустерлиц», БДТ им. Г.А. Товстоногова

Анна Христич — за исполнение роли Бабушки Нино в спектакле «Собачка, которой не было», Городской театр

Петр Чижов — за исполнение роли Александра Введенского в спектакле «Исследование ужаса», проект «Квартира»