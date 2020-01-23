В Петербурге покажут документальный спектакль, в котором играют люди, пережившие сексуальное насилие в детстве. Почему это важно?

Елена (имя героини изменено по ее просьбе)

«Насильник в моем случае – это мой родной отец. Об этом я почти никому не рассказывала: только своему молодому человеку и одному медиатору во время практики – сложно о таком говорить, особенно, когда это сделал самый близкий человек. Первым шагом было обращение в проект «Тебе поверят». Когда его создательница Юля Кулешова написала пост о поиске актеров для спектакля, я согласилась, подумав, что всегда смогу сбежать – я сбегаю отовсюду, мне из-за этого было сложно вступать в отношения.

У меня было состояние замороженности, когда тело будто не твое, просто оболочка, существующая отдельно – диссоциация. И сколько ни ходи на йогу или к остеопатам, эффект очень кратковременный. Во время работы над спектаклем мы выполняли много разных заданий, и они помогли мне почувствовать власть над собственным телом. Это были упражнения, возможно, стандартные для театра: на замедление, на сплоченность в группе, на ощущение партнера и раскрепощенность.

Поначалу было странно делиться своими эмоциями с малознакомыми людьми, но постепенно мы открывались. Сейчас для меня это родные люди, я восхищаюсь ими – думаю, это начало долгой дружбы. Мы поддерживаем друг друга в те моменты, когда кто-то другой мало что поймет, а нам даже слов не нужно.

Сначала в спектакле я рассказывала не свою историю, а те, которые написали другие люди в проект. Потом я начала говорить о последствиях травмы, о том, как сложно было осознать, что это преступление, совершенное против меня. Ведь долгое время я считала, что ничего такого уж страшного не произошло. И только во время работы с психотерапевтом и над спектаклем я поняла, насколько это ужасный опыт. Буквально за пару дней до премьеры Леда (режиссер спектакля – прим. ред.) сказала мне написать, что со мной случилось. Я села и вдруг смогла написать, а потом и рассказать – но к этому я очень долго шла.