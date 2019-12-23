Городской театр на Литейном продолжит работу. Решение о закрытии отменили

Городской театр на Литейном, основанный в 2016 году выпускниками актерской мастерской Черкасского при РГИСИ, объявил о своем закрытии в июне 2019 года. Театральная площадка могла прекратить существование из-за нехватки финансирования, без которого дальнейшее развитие театра было бы невозможно. Труппа театра не исключала возможности стать резидентами другого независимого или государственного театра, а также рассчитывала на спонсорскую помощь в том случае, если они продолжат работу самостоятельно.

«С момента объявления о закрытии Городского театра прошло полгода. Все это время мы, как и обещали, доигрывали репертуар, прощались со спектаклями, планировали дальнейшую жизнь без Городского. Но параллельно делали всё возможное для того, чтобы театр спасти. В чудеса не верили, и поэтому очень много работали. Все это время нам помогали люди, которым театр оказался дорог. Коллеги писали многочисленные письма в поддержку Городского. Зрители — составляли петиции. Все, кто нас любит, сплотились — и мы хотим сказать вам огромное спасибо», — рассказали в театре.

Сохранить театр удалось в том числе усилиями председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко — по словам сотрудников Городского, он «нашел решение, которое позволит театру не закрыться». В настоящий момент деятельность театра поставлена на паузу. «Решение было найдено совсем недавно, очень неожиданно для нас, и для того чтобы воплотить его в жизнь, понадобится время. Поэтому сейчас мы ставим театр на паузу, которая продлится несколько месяцев. Нам необходимо перезагрузиться, выработать план развития и вернуться к вам обновленными», — добавляют в Городском.