Петербургский стадион «Газпром Арена» занял 11 место в рейтинге лучших стадионов мира. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на консалтинговое агентство Brand Finance.
«Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира, заняв в нем 11 место
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Фото: Shutterstock
Список составляли с учетом интереса болельщиков к посещению матчей, дохода с матчей и способности становиться так называемым «12-м игроком». В нем «Газпром Арена» заняла 11-е место, оказавшись выше «Олд Траффорда» («Манчестер Юнайтед»), «Энфилда» («Ливерпуль») и «Этихада» («Манчестер Сити»).
На первом месте расположился лондонский стадион «Тоттенхэма», далее — арена «Атланты Юнайтед», а замыкает тройку домашний стадион сборной Уэльса «Принципалити».
Напомним, «Газпром Арена» и бизнес-центр на Владимирской вошли в рейтинг 100 самых уродливых зданий России по версии блогера и урбаниста Ильи Варламова. На 33 строчке расположился бизнес-центр Renaissance Hall на Владимирском проспекте, 23 в Петербурге, на 11-ой — «Газпром Арена», а на 9-ой — жилой комплекс «Сергей Есенин» в Выборгском районе.
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