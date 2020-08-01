«Газпром Арена» попала в рейтинг лучших стадионов мира, заняв в нем 11 место

Напомним, «Газпром Арена» и бизнес-центр на Владимирской вошли в рейтинг 100 самых уродливых зданий России по версии блогера и урбаниста Ильи Варламова. На 33 строчке расположился бизнес-центр Renaissance Hall на Владимирском проспекте, 23 в Петербурге, на 11-ой — «Газпром Арена», а на 9-ой — жилой комплекс «Сергей Есенин» в Выборгском районе.