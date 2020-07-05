«Зенит» стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка

Напомним, «Зенит» и раньше становился чемпионом страны: в 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20. Ранее сине-бело-голубые вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда встреча с ЦСКА завершилась победой петербургской команды со счетом 4:0.