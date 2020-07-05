В воскресенье, 5 июля, команда «Зенит» обыграла на выезде «Краснодар» со счетом 2:4. Это уже это седьмой чемпионский титул для петербургского футбольного клуба.
«Зенит» стал чемпионом России по футболу, набрав 62 очка
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Фото: ФК "Зенит"
Петербуржцы одержали победу со счетом 4:2. Голы команде принесли Сердар Азмун (5 и 52 минут), Артем Дзюба (45) и Алексей Сутормин (71). Таким образом «Зенит» набрал 62 очка, оторвавшись от идущего вторым московского «Локомотива» на 13 очков и став недосягаемым уже за 4 тура до окончания сезона. В истории российских чемпионатов впервые так рано получили титул!
Напомним, «Зенит» и раньше становился чемпионом страны: в 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20. Ранее сине-бело-голубые вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда встреча с ЦСКА завершилась победой петербургской команды со счетом 4:0.
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