Фитнес-клубы в пригородах Петербурга могут открыться уже в середине июня

Отмечается, что клиентов спортивных центров также уведомляют о возможном начале работы с 16 июня. Одним из первых подобных клубов может стать Fitness House на Таллинском шоссе, передает СМИ.

Фитнес-центры на окраинах города в ближайшее время начнут готовиться к проверочным мероприятиям, которые предваряют открытие. Визиты самых экспертов ожидаются 14-15 июня. Если обстановка внутри центра для занятий спортом будет соответствовать актуальным требованиям Роспотребнадзора, которые были приняты на прошлой неделе, тогда он получит разрешение на работу.

Администрация Ленинградской области также напомнила, что все районы региона поделены на три зоны в соотвествии с эпидемиологической ситуацией. Пока что те локации, которые находятся ближе всего к Петербургу — Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Кировский, Тосненский и Ломоносовский — находятся в красной зоне. Это означает, что занятия спортом в помещениях там временно запрещены.

Напомним, работа фитнес-клубов Петербурга была приостановлена в конце марта из-за распространения коронавируса. До введения ограничений в городе работали около 760 фитнес-объектов, в которых были заняты более 31 тыс. сотрудников.

Недавно Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы бассейнов, фитнес-клубов и других спортивных объектов после отмены ограничений на их работу из-за пандемии коронавируса. Ознакомиться с его подробностями можно по ссылке. Ранее были также опубликованы рекомендации Роспотребнадзора по постепенному открытию заведений общепита, а также салонов красоты и парикмахерских. В том числе стало известно, как будут проходить полеты после пандемии COVID-19.



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