СМИ назвали даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы

Напомним, ранее УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса. До этого вице-президент УЕФА Мишель Ува уже допускал возможность приостановки футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-19. Часть матчей Евро в этом году должна пройти в Петербурге.



Добавим, что власти Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом уже сообщил губернатор города Александр Беглов Российскому футбольному союзу и Союзу европейских футбольных ассоциаций.



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