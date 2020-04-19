Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить игры Лиги Европы 2–3 августа, а Лиги чемпионов — 7–8 августа. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Sky Sport.
СМИ назвали даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
Уточняется, что в обозначенные даты в ЛЧ сыграют ответные встречи 1/8 финала, отложенные на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. После матчи главного европейского клубного турнира проведут через каждые три дня, а финал пройдет 30 мая в Стамбуле. Если соответствующий календарь будет принят, групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/21 стартует не ранее 20 октября.
По информации издания, четвертьфиналы первенства Лиги Европы назначены на 1 и 13 августа, полуфиналы — на 17 и 20 августа, а финал в Гданьске — на 27 августа.
Ранее испанское издание Sport.es со ссылкой на документ от УЕФА заявило, что следующий розыгрыш группового этапа ЛЧ начнется 20 октября, ЛЕ — 22 октября. При этом все текущие национальные чемпионаты должны состояться до 31 июля.
Напомним, ранее УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса. До этого вице-президент УЕФА Мишель Ува уже допускал возможность приостановки футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-19. Часть матчей Евро в этом году должна пройти в Петербурге.
Добавим, что власти Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом уже сообщил губернатор города Александр Беглов Российскому футбольному союзу и Союзу европейских футбольных ассоциаций.
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