Фоторепортаж: «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

Известно, что на матч пришли 51 463 футбольных болельщиков. Сине-бело-голубые лишились сразу двух нападающих: Артём Дзюба получил травму, а Сердар Азмун заболел. Вместо них на футбольное поле вышли Себастьян Дриусси и Александр Ерохин. На 24-й минуте встречи Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.