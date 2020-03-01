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Фоторепортаж: «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

В субботу, 29 февраля, петербургская команда «Зенит» сыграла вничью со счетом 0:0 с московским «Локомотивом». Встреча состоялась в Петербурге на «Газпром Арене». Показываем, как это было.

  • Фото здесь и далее: Стас Райков

Известно, что на матч пришли 51 463 футбольных болельщиков. Сине-бело-голубые лишились сразу двух нападающих: Артём Дзюба получил травму, а Сердар Азмун заболел. Вместо них на футбольное поле вышли Себастьян Дриусси и Александр Ерохин. На 24-й минуте встречи Юрий Семин получил вторую желтую карточку и был удален.

Сейчас в турнирной таблице все еще лидирует «Зенит», набрав 46 очков в 20 матчах. «Локомотив» находится на пятом месте с 35 очками. В следующий раз, 9 марта,  петербургская команда дома встретится с «Уфой».


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Сабина Алиева,
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