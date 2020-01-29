Александр Кокорин будет выступать за футбольную команду «Зенит-2»

О том, что Кокорин будет выступать за «Зенит»-2, рассказала жена футболиста Дарья Валитова в своем Instagram 28 января. «К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Так как он не намерен продолжать карьеру в ФК «Сочи», в связи с этим руководство ФК «Зенит» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2»», — поделилась Валитова.

Перевод подтвердил и сам Кокорин. «Единственное, что могу сказать — я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей», — сказал ТАСС форвард. «Теперь решается, как это все будет происходить технически, потому что вторая команда в настоящее время находится в Турции, а первая скоро полетит в Испанию. У Саши есть контрактные обязательства — он будет их выполнять, поскольку профессионал, а о наших дальнейших шагах говорить пока еще рано», — добавил агент Кокорина Кирилл Логинов.

Напомним, 21 января футбольный клуб «Сочи» объявил о заключении договора с Александром Кокориным. Согласно документу, экс-нападающий петербургского «Зенита» должен был выступать за новый ФК на правах аренды до конца сезона Российской премьер-лиги 2019-2020. В этот же день Кокорин принял участие в товарищеском матче «Зенит»-«Аль-Увайнаха» в качестве капитана. Позднее генеральный директор петербургского ФК Александр Медведев подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина. Несмотря на заявление ФК, агент Кокорина Кирилл Логинов заявил, что его подопечный не собирается уходить из «Зенита» в «Сочи».