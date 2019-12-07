В пятницу, 6 декабря, состоялся матч 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским «Динамо». Петербургская команда разгромила «Динамо» со счетом 3:0. Посмотрите, как это было!
Фоторепортаж: как прошел матч между «Зенитом» и «Динамо» на «Газпром Арене»
Первый гол был забит полузащитником сине-бело-голубых Сердаром Азмуном. На 35-й минуте защитник Бранислав Иванович удвоил преимущество своей команды, а окончательную победу принес команде форвард Артем Дзюба. Добавим, что для Дзюбы гол в игре против «Динамо» стал 11-м в этом сезоне чемпионата России.
Теперь «Зенит» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков, а динамовцы опускаются на седьмую позицию с 24 очками.
Напомним, болельщики четырёх российских футбольных клубов покинули стадионы «Газпром-Арена» в Петербурге и «Арсенал» в Туле. Таким образом они поддержали фанатов московского «Спартака», которые были массово задержаны в Петербурге с 30 ноября по 1 декабря.
Фанаты сине-бело-голубых заранее предупредили о своем намерении уйти со стадиона. «Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник», – написали они в Twitter.
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