Фоторепортаж: как прошел матч между «Зенитом» и «Динамо» на «Газпром Арене»

Напомним, болельщики четырёх российских футбольных клубов покинули стадионы «Газпром-Арена» в Петербурге и «Арсенал» в Туле. Таким образом они поддержали фанатов московского «Спартака», которые были массово задержаны в Петербурге с 30 ноября по 1 декабря.



Фанаты сине-бело-голубых заранее предупредили о своем намерении уйти со стадиона. «Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник», – написали они в Twitter.

