Сборная России по футболу проведет в Петербурге два матча в рамках группового этапа Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года — матчи будут проведены в 12 городах континента. В России соревнования состоятся только в Петербурге — четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа, которые пройдут 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля. Ранее Союз Европейских футбольных ассоциаций также обнародовал билетную программу финальной части чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

На работу организационного комитета в Петербурге выделено 376 миллионов рублей из федерального бюджета. Подготовку к проведению чемпионата Европы по футболу в 2020 году уже начали — по предварительным подсчетам затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге планируют организовать и в спальных районах — помимо главной на Конюшенной площади.

Ранее стало известно, что прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала новым послом Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. В своем новом амплуа Вишнева присоединится к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, футболисту Александру Кержакову и оперному певцу Василию Герелло, которые также являются послами Евро-2020.