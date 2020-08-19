Команда Roots United объявила о проведении нового трехдневного музыкального мероприятия Present is Perfect, посвященного фестивалю Present Perfect. По словам организаторов, саб-ивент сохранит его структуру и ценности в новых реалиях. Действие развернется на территории нового открытого пространства в гавани Васильевского острова – К-30, а также на прилегающей к нему набережной и в историческом производственном ангаре.
Roots United проведут 3-дневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice
В пятницу, 11 сентября, состоится вечеринка-открытие, главный день – в субботу, 12 сентября, а традиционное воскресное afterparty – 13 сентября. При этом в лайн-апе заявлены только российские артисты, в том числе группа Shortparis, Mujuice, Nina Kraviz, Vladimir Dubyshkin, Roma Zuckerman и другие. Также организаторы обещают лайв выступления на Yard, аудиовизуальные перформансы на экспериментальной сцене и завершающую воскресную вечеринку. Остальные подробности можно посмотреть здесь.
Напомним, в начале августа команда Roots United открыла в гавани Васильевского острова «место для отдыха» K-30. Пространство состоит из 17 грузовых контейнеров, разделенных на два этажа. Посмотрите, как оно выглядит!
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