В эфире Первого канала на вечере памяти Виктора Цоя «30 лет спустя» состоялась премьера клипа Джоанны Стингрей на композицию «Любовь – это не шутка». Песню записали в 1987 году, однако она до сих пор не исполнялась. Режиссер Джордж Ицхак снял трибьют на основе архивных видео Джоанны.
Посмотрите клип Джоанны Стингрей на песню «Любовь – это не шутка». Она записана в 1987 году, но ранее не исполнялась
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Премьера музыкального видео Джоанны Стингрей на песню «Любовь — это не шутка»! ⠀ Песня была записана в 1987 году, но ранее не исполнялась. Трибьют снят режиссером Джорджем Ицхаком на основе архивных видео Джоанны. ⠀ Вечер памяти Виктора Цоя «30 лет спустя» — прямо сейчас в эфире Первого ❤️ ⠀ #викторцой #первыйканал #1tv
Как считает американская певица, по нарезке в клипе можно увидеть, «каким теплым, веселым и ироничным» был Виктор Цой, а то время — беззаботным. «Цой был подлинным, порядочным, чудесным человеком, и я очень надеюсь, что его поклонники оценят мой скромный трибьют их кумиру. Цой навеки в наших сердцах!», — отметила она.
На вечере памяти Виктора Цоя «30 лет спустя» также покажут самые яркие мгновения жизни и карьеры легендарного рок-музыканта, последний концерт группы «Кино» (24 июня 1990, Лужники), кино с участием Цоя и документальные фильмы о нем.
Напомним, сегодня Дворцовый мост развели под песни музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». После этого петербуржцы наблюдали на разведенном мосту проекцию портрета лидера группы «Кино». Акция была приурочена к 30-й годовщине со дня смерти Цоя.
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