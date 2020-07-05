Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал он. При этом Уэст не уточнил, какую партию он будет представлять и когда именно он планирует выставить свою кандидатуру на пост президента США. Однако рэп-исполнитель поставил в конце твита хэштег #2020VISION, тем самым, возможно, намекнув на то, что речь идет о ближайших выборах в ноябре 2020 года.