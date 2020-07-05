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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты. Об этом он заявил в субботу в Twitter.

  • @kanyew.est

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал он. При этом Уэст не уточнил, какую партию он будет представлять и когда именно он планирует выставить свою кандидатуру на пост президента США. Однако рэп-исполнитель поставил в конце твита хэштег #2020VISION, тем самым, возможно, намекнув на то, что речь идет о ближайших выборах в ноябре 2020 года.

В комментариях его решение поддержали многие интернет-пользователи, в их числе оказался даже глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. «Полностью поддерживаю», — ответил ему Маск.

Канье Уэст не впервые заявил о возможности вступления в борьбу за пост президента США. Ранее он допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые состоятся в 2024 году.

Сабина Алиева,
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