Американский рэп-исполнитель Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты. Об этом он заявил в субботу в Twitter.
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США
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@kanyew.est
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION— ye (@kanyewest) July 5, 2020
«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов», — написал он. При этом Уэст не уточнил, какую партию он будет представлять и когда именно он планирует выставить свою кандидатуру на пост президента США. Однако рэп-исполнитель поставил в конце твита хэштег #2020VISION, тем самым, возможно, намекнув на то, что речь идет о ближайших выборах в ноябре 2020 года.
В комментариях его решение поддержали многие интернет-пользователи, в их числе оказался даже глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. «Полностью поддерживаю», — ответил ему Маск.
Канье Уэст не впервые заявил о возможности вступления в борьбу за пост президента США. Ранее он допускал, что может претендовать на высший государственный пост в стране на выборах, которые состоятся в 2024 году.
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