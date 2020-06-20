Скончался автор знаменитой песни «На заре» Олег Парастаев

Группа «Альянс» была образована в 1981 году по инициативе гитариста Сергея Володина. Время рождения группы совпало с началом в СССР музыкальной «новой волны». Осень 1986-го стала моментом возрождения группы — тогда к коллективу присоединились клавишник Олег Парастаев и электронщик Константин Гаврилов. Песня «На заре», музыку и текст к которой написал Олег Парастаев, появилась на альбоме «Альянс 87» 1987 года — сейчас она является признанным гимном «новой волны».

Напомним, ранее группа «Альянс» выпустила неизвестную версию клипа «На заре». «Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел...» — подписали они ролик. По признанию режиссера видео «На заре» Михаила Макаренкова, «вообще-то это не клип, а, я бы сказал, видео-номер» — работа стала первым опытом Макаренкова в режиссуре. Сейчас ролик набрал на YouTube почти 5 миллионов просмотров.