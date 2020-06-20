Ранним утром 20 июня умер композитор, бывший участник советской и российской группы «Альянс» и автор песни «На заре» Олег Парастаев. Об этом во «ВКонтакте» сообщили близкие Парастаева.
Скончался автор знаменитой песни «На заре» Олег Парастаев
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Фото: Страница во "ВКонтакте" Олега Парастаева
«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться», — говорится в посте.
Солист группы Игорь Журавлев подтвердил РБК эту информацию. По его словам, музыкант «просто упал на даче, и все, перед своей женой». «Похоже на сердце, было это сегодня в 5 утра. Жаловался до этого, говорил, что болят руки. Похороны будут в Вешках, рядом с его мамой. Дата будет известна позже», — рассказал он изданию.
Группа «Альянс» была образована в 1981 году по инициативе гитариста Сергея Володина. Время рождения группы совпало с началом в СССР музыкальной «новой волны». Осень 1986-го стала моментом возрождения группы — тогда к коллективу присоединились клавишник Олег Парастаев и электронщик Константин Гаврилов. Песня «На заре», музыку и текст к которой написал Олег Парастаев, появилась на альбоме «Альянс 87» 1987 года — сейчас она является признанным гимном «новой волны».
Напомним, ранее группа «Альянс» выпустила неизвестную версию клипа «На заре». «Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел...» — подписали они ролик. По признанию режиссера видео «На заре» Михаила Макаренкова, «вообще-то это не клип, а, я бы сказал, видео-номер» — работа стала первым опытом Макаренкова в режиссуре. Сейчас ролик набрал на YouTube почти 5 миллионов просмотров.
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