Музыканты в самоизоляции стали выпускать больше релизов, чем когда-либо

Всплеск активности зафиксировали сервисы по распространению музыки, где любой исполнитель может выпустить свой релиз за подписку — в том числе TuneCore, Vydia, CD Baby, Soundrop, United Masters и Ditto. На платформы приходит все большее количество новых пользователей, а ранее зарегистрировавшиеся стали чаще выкладывать свои новые треки.

«Музыканты говорят: что мы можем сделать сейчас? И ответ есть: записывать больше музыки и выкладывать ее», — говорит бренд-менеджер Soundrop Зак Домер. — «Март, апрель и май в любом случае, как правило, более активные месяцы. Но мы видим тенденцию, когда музыканты работают, как реактивные ракеты». «Количество загрузок музыки выросло на 300%, и это рекордный показатель для новых подписчиков в марте», — подтверждает генеральный директор Ditto Ли Парсонс.

«Я провел пять недель в одиночестве в своем доме. Я хожу в походы. Я вижу почтальона. Но я не разговариваю ни с кем лично. Чем еще можно заняться, кроме работы над музыкой? Я не могу вспомнить, когда в последний раз я был таким продуктивным. «Окно» между утренним кофе и бокалом вина сжимается. Уже сейчас, в этой изоляции, я написал новый альбом», — делится результатами американский певец и автор песен Джошуа Радин, выпускающий релизы на TuneCore.