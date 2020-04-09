Radiohead покажут архивные живые выступления в рамках движения #stayhome

«Теперь, когда у вас нет выбора, хотите ли вы тихую ночь или нет, можем ли мы обратить ваше внимание на эти развлечения? Мы будем выпускать один концерт раз в неделю, пока не будут сняты ограничения из‑за сложившейся ситуации, или… пока у нас не закончатся наши шоу. Что будет быстрее? Никто не знает», — написали музыканты в своем Instagram.

Трансляция шоу Radiohead Live from а tent in Dublin начнется в полночь с 9 на 10 апреля на официальном YouTube-канале группы.

Напомним, в 2019 году британский музыкант, фронтмен и основатель группы Radiohead Том Йорк презентовал свой третий сольный альбом. Пластинка получила название Anima и насчитывает 9 композиций, созданных вместе с продюсером и звукорежиссером Найджелом Годричем — он уже работал над лонгплеями The Eraser и Tomorrow’s Modern Boxes.