Британская рок-группа Radiohead покажут архивные живые выступления в рамках движения #stayhome, чтобы поддержать своих слушателей в период пандемии коронавируса и самоизоляции. Трансляция первого концерта пройдет уже сегодня, 9 апреля — в эфире покажут шоу Live from а tent in Dublin 2000 года.
Radiohead покажут архивные живые выступления в рамках движения #stayhome
«Теперь, когда у вас нет выбора, хотите ли вы тихую ночь или нет, можем ли мы обратить ваше внимание на эти развлечения? Мы будем выпускать один концерт раз в неделю, пока не будут сняты ограничения из‑за сложившейся ситуации, или… пока у нас не закончатся наши шоу. Что будет быстрее? Никто не знает», — написали музыканты в своем Instagram.
Трансляция шоу Radiohead Live from а tent in Dublin начнется в полночь с 9 на 10 апреля на официальном YouTube-канале группы.
Напомним, в 2019 году британский музыкант, фронтмен и основатель группы Radiohead Том Йорк презентовал свой третий сольный альбом. Пластинка получила название Anima и насчитывает 9 композиций, созданных вместе с продюсером и звукорежиссером Найджелом Годричем — он уже работал над лонгплеями The Eraser и Tomorrow’s Modern Boxes.
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