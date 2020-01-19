В это воскресенье, 19 января, ушел из жизни один из основателей и гитарист белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Он пребывал в коме с начала июня 2019 года. Об этом сообщили на официальной странице коллектива в Instagram.
Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Он так и не пришел в сознание после пребывания в коме
Музыканту было 45 лет. «Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!», – пишут участники коллектива.
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Фото: сообщество "Trubetskoy"
Напомним, что в июле 2019 года Руслана Владыко избили и ограбили в Минске, после чего он впал в кому. Гитарист так и не пришел в сознание за этот период.
«Ляпис Трубецкой» —белорусская панк-рок-группа, которая появилась в 1989. Руслан Владыко был гитаристом этой группы 25 лет, а после ее распада в 2014 году стал играть в коллективе Trubetskoy.
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