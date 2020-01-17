Музыканты петербургского freepop-коллектива Super Collection Orchestra презентовали новый клип на песню «Поезд в огне» — первую русскоязычную композицию в творчестве группы. В нем ребята гоняют на старой BMW, крушат все вокруг и зацеловывают Тосю Чайкину, которая застигла их за нарушениями закона в образе полицейского.
Переосмыслив песню группы «Аквариум» «Поезд в огне», музыканты Super Collection Orchestra взяли на себя ответственность и «немного подхватили волну», начатую много лет бессменным лидером коллектива Борисом Гребенщиковым. В новом музыкальном прочтении композиция звучит жестче — как считают в оркестре, именно так одна должна звучать в наше время.
«Снимали видео так же, как и придумывали — стихийно и практически без бюджета. В первый же съемочный день пожилой водитель разбил всмятку машину со съемочной группой, но обошлось почти без травм. Во время съемок в заброшенном здании появился охранник, с которым нам не удалось договориться. Пришлось немедленно сматываться. Барабанщик Андрэ был пойман и отправлен на сутки в обезьянник. Гитарист Дима Батарин после неудачной попытки разбить окно головой даже ушел из группы. А мне пришлось перецеловать половину Петербурга, чтобы убедиться — лучше Тоси Чайкиной на эту роль никого не найти», — рассказал фронтмен Super Collection Orchestra Ник Брусковский.
Напомним, в мае Super Collection Orchestra презентовали видео на песню «Улыбнись». В клипе музыканты дурачатся на берегу залива и призывают позабыть все печали и летать над городами. В ноябре Super Collection Orchestra выпустили совместный сингл с Тосей Чайкиной. В июле 2018 года вышел альбом «Цветы» и клип «Песни морю» петербургской певицы Тоси Чайкиной. Режиссером «подводного» видео стала художник и блогер Таша Алакоз. А незадолго до премьеры альбома, 25 мая вокалистка показала клип на песню «Поцелуи» с одноименной пластики — послушайте шесть меланхоличных композиций о любви и расставании.
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