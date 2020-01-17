Переосмыслив песню группы «Аквариум» «Поезд в огне», музыканты Super Collection Orchestra взяли на себя ответственность и «немного подхватили волну», начатую много лет бессменным лидером коллектива Борисом Гребенщиковым. В новом музыкальном прочтении композиция звучит жестче — как считают в оркестре, именно так одна должна звучать в наше время.

«Снимали видео так же, как и придумывали — стихийно и практически без бюджета. В первый же съемочный день пожилой водитель разбил всмятку машину со съемочной группой, но обошлось почти без травм. Во время съемок в заброшенном здании появился охранник, с которым нам не удалось договориться. Пришлось немедленно сматываться. Барабанщик Андрэ был пойман и отправлен на сутки в обезьянник. Гитарист Дима Батарин после неудачной попытки разбить окно головой даже ушел из группы. А мне пришлось перецеловать половину Петербурга, чтобы убедиться — лучше Тоси Чайкиной на эту роль никого не найти», — рассказал фронтмен Super Collection Orchestra Ник Брусковский.