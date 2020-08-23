«Твое время придет, Диана»: вышел новый трейлер фильма «Чудо-женщина 1984»

Сюжет сиквела «Чудо-женщины» расскажет о противостоянии амазонки-воительницы Дианы с бизнесменом по имени Лорд (в исполнении Педро Паскаля). Влиятельный и успешный, он мечтает стать богом среди смертных, для чего собирает разнообразные магические артефакты. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва (Кристен Уиг) — она находит предмет, который превращает ее дикую женщину-кошку Гепарду. После этого она начинает охоту за Лордом.

В фильме сыграли Галь Гадот, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Кристен Уиг, Лион Бекуив, Окли Булл и другие. Также в съемках принял участие Крис Пайн, известный по роли капитана Джеймса Ти. Кирка в кинофраншизе «Стартрек». В режиссерском кресле вновь Пэтти Дженкинс, создавшая первую часть «Чудо женщины». «Чудо-женщина 1984» выйдет в прокат 1 октября 2020 года.