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«Твое время придет, Диана»: вышел новый трейлер фильма «Чудо-женщина 1984»

Warner Bros. опубликовал новый трейлер фильма «Чудо-женщина 1984», который был показан на DC FanDome. Посмотрите, как Диана сражается с Гепардой!

Сюжет сиквела «Чудо-женщины» расскажет о противостоянии амазонки-воительницы Дианы с бизнесменом по имени Лорд (в исполнении Педро Паскаля). Влиятельный и успешный, он мечтает стать богом среди смертных, для чего собирает разнообразные магические артефакты. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва (Кристен Уиг) — она находит предмет, который превращает ее дикую женщину-кошку Гепарду. После этого она начинает охоту за Лордом.

В фильме сыграли Галь Гадот, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Кристен Уиг, Лион Бекуив, Окли Булл и другие. Также в съемках принял участие Крис Пайн, известный по роли капитана Джеймса Ти. Кирка в кинофраншизе «Стартрек». В режиссерском кресле вновь Пэтти Дженкинс, создавшая первую часть «Чудо женщины». «Чудо-женщина 1984» выйдет в прокат 1 октября 2020 года.

Ранее кинокомпания Warner Bros.показала первый тизер нового «Бэтмена» от  Мэтта Ривза, главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон,  — под знаменитую песню группы Nirvana «Something in the Way». По сюжету Бэтмен будет исследовать коррупцию в преступном городе Готэм-Сити и то, как она взаимосвязана с богатой и влиятельной семьей Уэйнов.

Сабина Алиева,
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