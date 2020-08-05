Кинофестиваль «Кинотавр» объявил конкурсантов 2020 года

В ходе пресс-конференции президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева объявили программу и формат фестиваля, состав жюри, а также рассказали об особенностях проведения мероприятия в условиях пандемии.

В рамках деловой программы состоится питчинг сериальных проектов, что, по мнению Роднянского, будет крайне интересным. Впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам. Принять участие в питчинге еще можно, дедлайн подачи заявок — 9 августа.

По словам Алиевой, сохраняется тенденция последних 5 лет — «устойчивая феминизация». Женщины-продюсеры участвовали в создании 9 фильмов программы, 7 — сценаристами, 2 — операторами. Среди поданных на отбор заявок треть снята женщинами. Вторая тенденция — картины, основанные на реальных событиях. Таких фильмов в программе 9.

Фильмом открытия станет «Нос, или заговор "нетаких"» Андрея Хржановского. Фильм закрытия — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Почетный приз 31-го «Кинотавра» вручат Андрею Хржановскому — «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».