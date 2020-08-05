Кинофестиваль «Кинотавр» объявил программу 2020 года. В этом году событие пройдет с 11 по 18 сентября в усеченном варианте «с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний». Возглавит жюри 31 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Хлебников.
Кинофестиваль «Кинотавр» объявил конкурсантов 2020 года
В ходе пресс-конференции президент фестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева объявили программу и формат фестиваля, состав жюри, а также рассказали об особенностях проведения мероприятия в условиях пандемии.
В рамках деловой программы состоится питчинг сериальных проектов, что, по мнению Роднянского, будет крайне интересным. Впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам. Принять участие в питчинге еще можно, дедлайн подачи заявок — 9 августа.
По словам Алиевой, сохраняется тенденция последних 5 лет — «устойчивая феминизация». Женщины-продюсеры участвовали в создании 9 фильмов программы, 7 — сценаристами, 2 — операторами. Среди поданных на отбор заявок треть снята женщинами. Вторая тенденция — картины, основанные на реальных событиях. Таких фильмов в программе 9.
Фильмом открытия станет «Нос, или заговор "нетаких"» Андрея Хржановского. Фильм закрытия — «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Почетный приз 31-го «Кинотавра» вручат Андрею Хржановскому — «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».
Основной конкурс:
«Вмешательство», Ксения Зуева
«Глубже!», Михаил Сегал
«Город уснул», Марина Игнатенко (дебют)
«Доктор Лиза», Оксана Карас
«Китобой», Филипп Юрьев (дебют)
«Конференция», Иван Твердовский
«Кто-нибудь видел мою девчонку?», Ангелина Никонова
«Маша», Анастасия Пальчикова (дебют)
«Пугало», Дмитрий Давыдов
«Скажи ей», Александр Молочников
«Трое», Анна Меликян
«Хандра», Алексей Камынин
«Человек из Подольска», Семен Серзин (дебют)
Короткий метр:
Всего на участие в программе было подано 324 короткометражных фильма, на конкурс отобраны 31.
«#ЭТОНЕВАЖНО», Резо Гигинеишвили
KLJAKSY Дмитрий Новиков
ONE MANGO, PLEASE, Надежда Михалкова
«Бубен верхнего мира», Сергей Годин
«Был ли кофе», Яна Сариади
«Варя», Ника Горбушина
«Высотка», Серафим Ореханов
«Выходной», Дмитрий Руженцев
«Говорят», Ника Яковлева
«Доктор, позовите врача!», Владислав Грайн
«Жених. Невеста. Селедка», Дмитрий Ендальцев
«Заявление», Юлия Белая
«Конец войны», Сергей Рамз
«Лови момент», Алексей Сизов
«Ортино урочище», Антон Ермолин
«Открой, это мама», Нина Волова
«Педофил», Вера Пирогова
«Первая кровь», Андрей Грязев
«Плохая дочь», Светлана Сигалаева
«Показалось», Байбулат Батуллин
«Последняя смена», Кристина Лунинская
«Праздник», Наталия Кончаловская
«Прыжок», Карина Чувикова
«Рождение трагедии из звуков музыки», Раиля Каримова
«Роман», Юрий Хмельницкий
«Рыба», Виталий Уйманов
«Сера», Лана Влади
«Сплендоре», Денис Виленкин
«Суп», Инга Сухорукова
«Чистая», Елена Кондратьева
«Я люблю Еву», Кристина Манжула
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