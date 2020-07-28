Онлайн-кинотеатр Okko представил фильм «Махинаторы»

К премьере картины была приурочена пресс-конференция с режиссером фильма Дейвом Маклином, исполнителем главной роли Конором Берри, его голосом в дублированной версии Славой КПСС и модератором в лице легенды MTV – виджея Александра Анатольевича. Дискуссия больше напоминала встречу старых друзей – с байками режиссера, который стал прототипом главного героя, о музыкальной индустрии, воспоминаниями о первом концерте Placebo в Москве (Дейв Маклин – действующий менеджер группы, а их трек звучит в фильме), рассказами о том, как Конор Берри готовился к роли и как для него покупали культовую куртку-харрингтон за копейки в секонд-хенде и, конечно, фирменными шутками Славы КПСС. Очень рекомендуем посмотреть – запись встречи доступна в группе Okko Вконтакте.

До конца июля фильм «Махинаторы» можно увидеть только на сайте мультимедийного сервиса Okko.