На мультимедийном сервисе состоялась онлайн-премьера комедии Дейва Маклина о музыкальной индустрии 1980-х. Увидеть фильм одним из первых можно только на сайте Okko.
Онлайн-кинотеатр Okko представил фильм «Махинаторы»
Картина, основанная на реальных событиях, идеально (во многом благодаря музыке) передает дух 1980-х и с отменным британским юмором рассказывает о музыкальном бизнесе той поры. Главный герой картины – парень Дэйви из маленького городка Данди, который после неудавшейся футбольной карьеры решает стать концертным директором. Пытаясь произвести впечатление на свою возлюбленную Шону, он вместе с друзьями решает устроить концерт популярной хеви-метал группы Iron Maiden. Ради этого ему приходится искать большую сумму денег и просить помощи у самого влиятельного бандита города.
К премьере картины была приурочена пресс-конференция с режиссером фильма Дейвом Маклином, исполнителем главной роли Конором Берри, его голосом в дублированной версии Славой КПСС и модератором в лице легенды MTV – виджея Александра Анатольевича. Дискуссия больше напоминала встречу старых друзей – с байками режиссера, который стал прототипом главного героя, о музыкальной индустрии, воспоминаниями о первом концерте Placebo в Москве (Дейв Маклин – действующий менеджер группы, а их трек звучит в фильме), рассказами о том, как Конор Берри готовился к роли и как для него покупали культовую куртку-харрингтон за копейки в секонд-хенде и, конечно, фирменными шутками Славы КПСС. Очень рекомендуем посмотреть – запись встречи доступна в группе Okko Вконтакте.
До конца июля фильм «Махинаторы» можно увидеть только на сайте мультимедийного сервиса Okko.
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