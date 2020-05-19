Про что фильм «Воздух»?

Это картина о девушках-летчицах, которые поступили в военный полк в начале Второй мировой войны: про их взросление, первую любовь, радости, горести, обучение. Кто-то остается в живых, кто-то — гибнет. Вполне классическая военная история.

Сценарий мы писали вместе с Еленой Киселевой (соавтор сценариев к фильмам Андрея Кончаловаского «Рай», «Грех» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» — Прим. ред.). Это история, которой не было, но гипотетически она могла бы быть. У нас выдуманный полк, вымышленные герои — мы не претендуем на приписку «Основано на реальных событиях».

Главные роли играют Анастасия Талызина, актриса из Омска Кристина Лапшина, Аглая Тарасова, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков и так далее. Вообще это большая картина с большим же количеством действующих лиц – их около 50. Мы довольно долго занимались кастингом, искали актеров в разных городах и совместили уже известных артистов с начинающими. Меня, кстати, не смущает, что у нас играет Сергей Безруков (почему-то есть те, кто считают иначе). По итогам работы могу сказать, что это хороший артист и утвердить его было оправданным решением.