Фестиваль Comic Con в Сан-Диего все же состоится этим летом. Правда, в онлайн-формате

Напомним, ранее организаторы планировали отменить Comic Con из-за коронавируса – впервые за 50 лет. Так, фанатам пришлось бы ждать год этого гиковского события. «Необычные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим действием, мы знаем, что это правильное решение», — заявил тогда представитель Comic-Con Дэвид Гланцер.

Также из-за коронавирусной инфекции отменились фестиваль музыки и искусства Burning Man (он пройдет в онлайн-формате) и Coachella. Организаторы последнего выложили на YouTube документальный фильм об истории одного из главных музыкальных фестивалей Америки и мира.

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