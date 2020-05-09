Один из самых известных фестивалей гик-культуры Comic Con, проходящий каждый год в Сан-Диего, все же состоится в этом году, но только в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Twitter.
Фестиваль Comic Con в Сан-Диего все же состоится этим летом. Правда, в онлайн-формате
See you this summer! #ComicConAtHome pic.twitter.com/Sf5UbJkXtE— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) May 8, 2020
В связи с новыми условиями самоизоляции фестиваль для любителей комиксов получил название Comic Con At Home. Известно, что мероприятие запланировано на лето, но точную дату и программу фестиваля еще не уточняли.
Напомним, ранее организаторы планировали отменить Comic Con из-за коронавируса – впервые за 50 лет. Так, фанатам пришлось бы ждать год этого гиковского события. «Необычные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим действием, мы знаем, что это правильное решение», — заявил тогда представитель Comic-Con Дэвид Гланцер.
Также из-за коронавирусной инфекции отменились фестиваль музыки и искусства Burning Man (он пройдет в онлайн-формате) и Coachella. Организаторы последнего выложили на YouTube документальный фильм об истории одного из главных музыкальных фестивалей Америки и мира.
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