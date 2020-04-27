В онлайн-кинотеатре Okko покажут скринлайф-сериал о самоизоляции

«Все вместе» — комедия с элементами фэнтези о жизни в режиме самоизоляции. Это первый в истории сериал полностью снятый удаленно, то есть никому из съемочной группы не пришлось покидать свой дом ни во время подготовки (кастинг тоже проходил онлайн), ни во время съемок. Идея возникла еще до введения официального режима самоизоляции, а работа над сериалом началась около месяца назад. Сейчас команда продолжает работать над последними сериями.

Сюжет рассказывает о друзьях, которые из-за введения режима самоизоляции отменили запланированную вечеринку и перенесли ее в видеочат. Потом такие регулярные онлайн-встречи становятся для них обычным делом. От эпизода к эпизоду жизнь друзей меняется: кто-то уже оказался на грани банкротства, кто-то — боится потерять работу, кто-то — не перестает читать все новости о заболевании. Их отношения пройдут серьезные испытания на прочность. А саму историю ведет загадочный закадровый голос.