В онлайн-кинотеатре Okko покажут скринлайф-сериал о самоизоляции

Уже сегодня (27 апреля) в Okko эксклюзивно выходит первый эпизод сериала «Все вместе», снятого в формате скринлайф (все действия происходят на экране компьютера). Всего покажут 8 серий. В проекте приняли участие Юлия Топольницкая, Данила Якушев, Рина Гришина, Даниил Вахрушев и Игорь Чехов. Режиссером выступила Виктория Кравченко. Это совместная работа Okko Studios и студии «Дикий Digital».
«Все вместе» — комедия с элементами фэнтези о жизни в режиме самоизоляции. Это первый в истории сериал полностью снятый удаленно, то есть никому из съемочной группы не пришлось покидать свой дом ни во время подготовки (кастинг тоже проходил онлайн), ни во время съемок. Идея возникла еще до введения официального режима самоизоляции, а работа над сериалом началась около месяца назад. Сейчас команда продолжает работать над последними сериями.
Сюжет рассказывает о друзьях, которые из-за введения режима самоизоляции отменили запланированную вечеринку и перенесли ее в видеочат. Потом такие регулярные онлайн-встречи становятся для них обычным делом. От эпизода к эпизоду жизнь друзей меняется: кто-то уже оказался на грани банкротства, кто-то — боится потерять работу, кто-то — не перестает читать все новости о заболевании. Их отношения пройдут серьезные испытания на прочность. А саму историю ведет загадочный закадровый голос.
По словам режиссера Виктории Кравченко, почти весь технический груз упал на плечи актеров. Все необходимое оборудование и реквизит им доставляли курьеры. Так что актеры самостоятельно — с помощью подсказок и инструкций своих коллег — устанавливали у себя дома камеры, настраивали свет, подключали звук, расставляли реквизит и накладывали себе грим. Как рассказывает актриса Юлия Топольницкая, сыгравшая в сериале героиню Леру, из-за этого съемки проходят гораздо тяжелее, чем на площадке, к тому же на работу влияет и новый режим: «Обычно после окончания съемочного дня ты едешь домой, зная, что отдохнешь, сменишь обстановку. Сейчас же ты встаешь и просто уходишь на кухню, пытаясь не заходить в комнату, где проходят съемки, чтобы отвлечься». Снятый материал актеры отправляют создателям сериала — опять же с помощью курьеров.
Первая серия сериала «Все вместе» выйдет 27 апреля в онлайн-кинотеатре Okko. Новая серия — каждую неделю.
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