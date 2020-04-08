Первым гостем станет режиссер Анна Меликян и актриса Виктория Исакова. 11 апреля в 17:00 они выйдут в эфир и расскажут о короткометражном фильме «Нежность», над которым работали вместе, а также поделятся планами на будущее. Зрители онлайн-киновечера смогут пообщаться с гостями, а позже посмотреть «Нежность» в прямом эфире.

Онлайн-встречи в рамках благотворительного проекта фонда «Дом с маяком» будут проходить раз в неделю. Среди участников проекта — Андрей Звягинцев, Юрий Быков, Борис Хлебников и другие.Пообщаться с кинематографистами онлайн сможет любой желающий, сделавший пожертвование на сайте фонда.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и родителям, потерявшим ребенка. Под опекой фонда находятся 650 семей — они получают медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь. С 16 марта «Дом с маяком» находится на карантине в связи с пандемией коронавируса. Чтобы обезопасить пациентов и сотрудников, волонтeрские встречи и детские мероприятия были либо отменены, либо переведены онлайн.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.

Ранее российские писатели и издатели аудиокниг объявили старт совместной акции #КоронаДекамерона, призванной «скрасить карантинную скуку». Авторы по очереди прочтут фрагменты своих произведений, ежедневно выходя в прямой эфир со своими читателями в социальных сетях — ровно до того момента, пока в стране не закончится карантин.