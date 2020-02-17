Как тебе такое, Marvel? Перспективный режиссер Олег Трофим экранизирует комикс «Майор Гром», в главной роли брутального следователя из Петербурга — звезда Александринского театра Тихон Жизневский.
«Майор Гром»: Как звезда Александринки Тихон Жизневский сыграл супергероя в первом российском кинокомиксе
Важнейший вопрос современности, Тихон, — где твои кудри?
Распрощался с ними ради главной роли в большом проекте — режиссер «Льда» Олег Трофим взялся за суперпопулярный русский комикс «Майор Гром». Это история полицейского Игоря Грома, который известен всему Петербургу своей непримиримой позицией к криминальному элементу. Его антагонист — убийца в маске Чумного доктора — наказывает тех, кто неправедно избежал правосудия. Есть, конечно, и любовная интрига. Гром спасает от бандитов журналистку Пчелкину — ее играет красавица Люба Аксенова. Кстати, я не просто лишился кудрей, а стал брюнетом и обзавелся шрамами: так-то я был мальчик-одуванчик. Прокачать сленг помог мой товарищ, старший лейтенант полиции — он проконсультировал, как в реальности говорят опера. Хотя полная достоверность тут была не нужна — это развлекательное кино, а не докудрама. И Петербург в нем альтернативный: Готэм в «Бэтмене» — это ведь тоже не Нью-Йорк. Но снимали здесь и не в павильонах, а на натуре.
У серии комиксов «Майор Гром» — большой пул фанатов. Как они тебя приняли?
Пока они комментируют так: «А что это за дрыщ вдруг появился?» (Смеется.) Я заходил в проект быстро, и майор Гром получился у меня таким сушеным цыганом из «Большого куша». Но не подумай, не все так просто: надо мной бились два тренера, спортивное дробное питание, и мы скоро получили очень хороших результатов. В фильме есть моя сцена, увидев которую, я подумал – кто этот парень, дайте мне его номер. (Смеется.) Ну, и мне не слишком оголяться пришлось — у нас рейтинг 12+.
Внутреннее сопротивление роли у тебя было — ты же балагур и бонвиван, совсем не похож на майора Грома?
Говорят, у меня есть внутренний стержень, но да — всегда себя больше ассоциировал с водевильными, лирическими и романтическими героями. А тут надо играть серьезного опера, который устал и все время лупит бандитов. Мы с командой придумали матерное название для лица — догадайтесь сами какое, — которое мне нужно делать, заходя в кадр. Такой серьезный напряженный озадаченный человек. В жизни я так-то повеселее.
Обратно «в себя» легко возвращался?
Актеры часто жалуются: мол роль в них входит, а выходить отказывается. Мне кажется, они лечат. «Я так погрузился в материал, что неделю бегал и ловил бандитов». Это же смешно. Я просто хожу и кривляюсь, в «щукинской» школе мы все такие (Тихон окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, мастерами его курса были Валерий Фокин и Марина Пантелеева. — Прим. ред.). Нужен серьезный персонаж — делаю серьезно, требуется солнечный раздолбай — кривляюсь весело.
Трюки в «Громе» выполнял сам?
В первую съемочную неделю я порвал связку на задней поверхности бедра и хромал. Потом чуть не сломал руку. Так что да, я что-то делал, но через боль и лекарства. Вообще физически я был не очень готов к экшену. Под конец съемок почти разваливался. Это не за спиной Константина Юрьевича Хабенского стоять, который все за тебя сделает.
Это ты о фильме Алексея Нужного «Огонь» о тушении лесных пожаров с Хабенским, Иваном Янковским, Ириной Горбачевой и много кем еще?
Да, я в нем играю как раз пожарного. Правда, там тоже были моменты на грани угрозы жизни. Есть эпизод, как мы бежим с ребятами по пылающему лесу. Должны были зажигаться 60 газовых деревьев. Мы репетировали, но без огня. Когда пламя пустили, стало дико жарко. Я говорю Хабенскому: «Константин Юрьевич, что делать?». Он, как в кино, поворачивается и молча смотрит на меня, будто подбадривая: «Мол, не бзди!» И пошел первый, а все за ним.
Тебе везет — как ты считаешь?
Абсолютно! Меня вообще судьба удачно ведет, за что я ей безмерно благодарен. Мне все дается как будто немного на халяву. Поступил с первого раза во все московские театральные институты — «Щуку», «Щепку» и Школу-студию МХАТ. Пока сдавал экзамены в вуз, меня утвердили в фильм «Дикари», где я в 17 лет снимался с Гошей Куценко, Маратом Башаровым и Владиславом Галкиным. Потом в труппу Александринки меня сразу взяли после института. При этом я даже не хотел быть актером: пошел в театральный класс, чтобы перевестись из школы в родном Зеленоградске в престижный лицей в Калининграде.
Как планируешь совмещать театр с кино?
Буду лавировать. Сейчас куча предложений, но хочу выбрать единую политику — соглашаться на то, что по душе и близко, чтобы не растрачиваться. Категорически не хочу бросать театр, к тому же меня уже забронировали осенью и следующей весной репетировать новые спектакли. Я вообще в кино пошел, чтобы привлечь зрителей в Александринку. Вдруг кого-то это подвигнет прийти и посмотреть на меня в роли Алексея в «Оптимистической трагедии» Виктора Рыжакова — и вдруг вы не в курсе, а мы в 2018 году получили «Золотую маску» как лучший спектакль крупной формы. Очень люблю эту постановку со всеми ее номерами, которые мы все вместе придумывали.
Фото: Данил Ярощук, архивы пресс-служб.
Стиль: Анастасия Цупило.
Ассистент стилиста: Рита Шмакова.
Визаж и волосы: Алена Кондратьева.
Свет: Skypoint
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