«Майор Гром»: Как звезда Александринки Тихон Жизневский сыграл супергероя в первом российском кинокомиксе

Важнейший вопрос современности, Тихон, — где твои кудри?

Распрощался с ними ради главной роли в большом проекте — режиссер «Льда» Олег Трофим взялся за суперпопулярный русский комикс «Майор Гром». Это история полицейского Игоря Грома, который известен всему Петербургу своей непримиримой позицией к криминальному элементу. Его антагонист — убийца в маске Чумного доктора — наказывает тех, кто неправедно избежал правосудия. Есть, конечно, и любовная интрига. Гром спасает от бандитов журналистку Пчелкину — ее играет красавица Люба Аксенова. Кстати, я не просто лишился кудрей, а стал брюнетом и обзавелся шрамами: так-то я был мальчик-одуванчик. Прокачать сленг помог мой товарищ, старший лейтенант полиции — он проконсультировал, как в реальности говорят опера. Хотя полная достоверность тут была не нужна — это развлекательное кино, а не докудрама. И Петербург в нем альтернативный: Готэм в «Бэтмене» — это ведь тоже не Нью-Йорк. Но снимали здесь и не в павильонах, а на натуре.

У серии комиксов «Майор Гром» — большой пул фанатов. Как они тебя приняли?

Пока они комментируют так: «А что это за дрыщ вдруг появился?» (Смеется.) Я заходил в проект быстро, и майор Гром получился у меня таким сушеным цыганом из «Большого куша». Но не подумай, не все так просто: надо мной бились два тренера, спортивное дробное питание, и мы скоро получили очень хороших результатов. В фильме есть моя сцена, увидев которую, я подумал – кто этот парень, дайте мне его номер. ­(Смеется.) Ну, и мне не слишком оголяться пришлось — у нас рейтинг 12+.