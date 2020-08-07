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Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского. Спустя почти 30 лет его нашел друг поэта Анатолий Найман

Журнал Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского Fast-shrift for George L. Kline. Написанное в 1991 году к 70-летию переводчика Джорджа Клайна, оно было найдено спустя почти 30 лет другом Бродского — поэтом Анатолием Найманом.

Иосиф Бродский, Fast-shrift for George L. Kline

В переводе Анатолия Наймана:

Он служил в ВВС США,

изучал и учил философии,

переводил меня — как велела душа,

увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.

Нынче ему семьдесят.

Минута большой торжественности!

В семьдесят, ах, в семьдесят

не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,

мысли влечет к безмятежности

и остроте пиков иосемитских,

вдумчивость сменяется легкомыслием.

И безрассудное неприличие

сказать, что в семьдесят ты уж не гож

на страсти и на нагрузки:

гляньте-ка, как переводит наш Джордж

сказанное по-русски.

И так как поместье его Брин-Мор,

то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!». 

Сохрани мою речь: как звучали голоса литераторов от Толстого до Пастернака?

Напомним, ранее литературный критик Анна Наринская опубликовала малоизвестное стихотворение Иосифа Бродского на смерть короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ранее произведение нигде не печаталось — как отмечает Наринская, «только дважды упоминалось». Оно обращено к поэту Анатолию Найману — отчиму критика.

14 февраля 1960 года в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было.

Дарья Гладких,
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