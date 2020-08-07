Журнал Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение поэта и нобелевского лауреата Иосифа Бродского Fast-shrift for George L. Kline. Написанное в 1991 году к 70-летию переводчика Джорджа Клайна, оно было найдено спустя почти 30 лет другом Бродского — поэтом Анатолием Найманом.
Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского. Спустя почти 30 лет его нашел друг поэта Анатолий Найман
Иосиф Бродский, Fast-shrift for George L. Kline
В переводе Анатолия Наймана:
Он служил в ВВС США,
изучал и учил философии,
переводил меня — как велела душа,
увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.
Нынче ему семьдесят.
Минута большой торжественности!
В семьдесят, ах, в семьдесят
не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,
мысли влечет к безмятежности
и остроте пиков иосемитских,
вдумчивость сменяется легкомыслием.
И безрассудное неприличие
сказать, что в семьдесят ты уж не гож
на страсти и на нагрузки:
гляньте-ка, как переводит наш Джордж
сказанное по-русски.
И так как поместье его Брин-Мор,
то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!».
Напомним, ранее литературный критик Анна Наринская опубликовала малоизвестное стихотворение Иосифа Бродского на смерть короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ранее произведение нигде не печаталось — как отмечает Наринская, «только дважды упоминалось». Оно обращено к поэту Анатолию Найману — отчиму критика.
14 февраля 1960 года в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было.
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