Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского. Спустя почти 30 лет его нашел друг поэта Анатолий Найман

В переводе Анатолия Наймана:

Он служил в ВВС США,

изучал и учил философии,

переводил меня — как велела душа,

увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.

Нынче ему семьдесят.

Минута большой торжественности!

В семьдесят, ах, в семьдесят

не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,

мысли влечет к безмятежности

и остроте пиков иосемитских,

вдумчивость сменяется легкомыслием.

И безрассудное неприличие

сказать, что в семьдесят ты уж не гож

на страсти и на нагрузки:

гляньте-ка, как переводит наш Джордж

сказанное по-русски.

И так как поместье его Брин-Мор,

то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!».