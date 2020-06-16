Объявлен лонг-лист премии «Просветитель»-2020 за лучшие научно-популярные книги на русском

Василий Авченко, Алексей Коровашко. «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»

Софья Багдасарова. «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону»

Сергей Беляков. «Весна народов»

Никита Вихрев. «Рассказы о двукрылых»

Олег Воскобойников. «Средневековье крупным планом»

Владимир Губайловский. «Искусственный интеллект и мозг человека»

Александр Долинин. «"Гибель Запада" и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул.»

Виталий Егоров. «Люди на Луне: Главные ответы»

Андрей Жвалевский. «Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука»

Борис Жуков. «Дарвинизм в XXI веке»

Ася Казанцева. «Мозг материален»

Алексей Капанадзе. «Опытным путём. Эксперименты, изменившие мир»

Артем Космарский. «Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти»

Ольга Костина. «Архитектура Московского метро»

Николай Кукушкин. «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум»

Полина Лосева. «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться»

Григорий Никифорович. «От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера»

Сергей Попов. «Все формулы мира»

Вадим Радаев. «Миллениалы: Как меняется российское общество»

Григорий Ревзин. «Как устроен город»

Александр Соколов. «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета»

Ирина Фуфаева. «Как называются женщины»

Сергей Чупринин. «Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года»

Илья Яблоков. «Русская культура заговора»

Сергей Язев. «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве»