Оргкомитет премии «Просветитель» за лучшие научно-популярные книги на русском во главе с публицистом Александром Архангельским и литературным критиком Александром Гавриловым объявил лонг-лист XIII сезона. В него вошли 25 произведений. Публикуем полный список претендентов на победу.
Объявлен лонг-лист премии «Просветитель»-2020 за лучшие научно-популярные книги на русском
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Фото: Shutterstock.com
Василий Авченко, Алексей Коровашко. «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»
Софья Багдасарова. «Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону»
Сергей Беляков. «Весна народов»
Никита Вихрев. «Рассказы о двукрылых»
Олег Воскобойников. «Средневековье крупным планом»
Владимир Губайловский. «Искусственный интеллект и мозг человека»
Александр Долинин. «"Гибель Запада" и другие мемы: Из истории расхожих идей и словесных формул.»
Виталий Егоров. «Люди на Луне: Главные ответы»
Андрей Жвалевский. «Рептилоиды на плоской Земле. Лженаука»
Борис Жуков. «Дарвинизм в XXI веке»
Ася Казанцева. «Мозг материален»
Алексей Капанадзе. «Опытным путём. Эксперименты, изменившие мир»
Артем Космарский. «Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти»
Ольга Костина. «Архитектура Московского метро»
Николай Кукушкин. «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум»
Полина Лосева. «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться»
Григорий Никифорович. «От оргазма до бессмертия. Записки драг-дизайнера»
Сергей Попов. «Все формулы мира»
Вадим Радаев. «Миллениалы: Как меняется российское общество»
Григорий Ревзин. «Как устроен город»
Александр Соколов. «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета»
Ирина Фуфаева. «Как называются женщины»
Сергей Чупринин. «Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года»
Илья Яблоков. «Русская культура заговора»
Сергей Язев. «Вселенная. Путешествие во времени и пространстве»
За серию книг «Азбука понятий», адресованных студентам и описывающих современную картину мира, специальным призом награждено издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. Шорт-лист премии «Просветитель» 2020 года будет объявлен 17 сентября.
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